Ciclismo | doping | nessuna squalifica per Froome

Ciclismo - assolto Chris Froome dalle accuse di doping : parteciperà al Tour de France : Chris Froome è stato assolto dalle accuse di doping, il ben noto caso legato al salbutamolo si è dunque concluso con l’assoluzione del Keniano bianco Chris Froome è stato assolto dalle accuse di doping nei suoi confronti. Il tribunale antidoping dell’Uci, secondo la “rosea”, non ha riscontrato alcuna violazione delle norme antidoping, dunque Froome non è sanzionabile e parteciperà regolarmente al prossimo Tour de France. ...

Ciclismo - brutte notizie per Andrea Innocenti : il giovane corridore positivo ad un controllo anti-doping : Il giovane corridore classe ’99 è stato trovato positivo ad un controllo anti-doping svolto durante il ‘Ritrovo Coppa Nazioni Under 23’ brutte notizie per Andrea Innocenti, giovane corridore della Maltinti trovato positivo in seguito ad un controllo anti-doping. Il TNA ha reso noto questa mattina che il classe ’99 ha assunto “metaboliti del Testosterone di origine non endogena”, risultando positivo durante il ...

Ciclismo : novità per l’UCI. Nasce il SuperMondiale - creata la Snow Bike - più attenzione in chiave doping : Si è riunito oggi il consiglio direttivo dell’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale, in quel di Arzon, in Bretagna, e sono state annunciate tantissime novità. Il presidente David Lappartient ha fatto ratificare l’agenda 2022, programma proposto proprio da lui. Davvero molti gli argomenti di discussione, alcune rivoluzioni a livello anche delle discipline singole. La più importante sicuramente è quella della nascita del ...

Ciclismo - l’UCI bandisce lo speed gel! Vietato l’aiuto aerodinamico - eliminato il “doping tecnologico” : La UCI ha ufficialmente impedito l’utilizzo di gel o di creme che, applicate sui corpi dei ciclisti, aiutino il flusso dell’aria e dunque aumentino l’aerodinamica. La decisione della Federazione Internazionale è giunta dopo che la Lotto-Soudal aveva impiegato il celeberrimo speed gel durante la cronometro a squadre del Giro del Delfinato, chiusa poi al terzo posto alle spalle del Team Sky e della BMC. Il divieto è entrato ...

Ciclismo - la novità dello speed gel : “doping tecnologico” per le cronometro? La novità al Giro del Delfinato - l’UCI indaga : Durante il Giro del Delfinato potremmo avere assistito a una nuova rivoluzione nel mondo del Ciclismo. I corridori della Lotto Soudal, infatti, hanno impiegato lo speed gel applicandolo sulle proprie gambe durante la cronometro a squadre. L’UCI sta esaminando questo prodotto come ha rivelato il commissario Jean-Michel Voets: “Non posso sapere se sia lecito o no, ma penso che sia meglio valutare tutto a fine corsa“. A riportare ...

Riccardo Riccò - nuovo attacco al Ciclismo : “Non puoi vincere un Giro o un Tour senza doparti. Procurarsi il doping è facile come la droga” : Riccardo Riccò continua a parlare di doping nel mondo del ciclismo e, dopo aver scritto un libro e aver rilasciato diverse interviste, è intervenuto anche a Storiacce, la celebre trasmissione d’inchiesta di Radio 24. Il Cobra ha spiegato ulteriormente alcuni passaggi della sua autobiografia, toccando un tasto già noto: “senza doping non si può vincere, almeno nell’alto livello: senza doping non puoi vincere un Giro o un Tour, ...

Ciclismo - Giro d Italia - Froome 'Voglio vincere - fastidiose accuse di doping'. Dumoulin 'Non si presenti - non fa bene a questo sport' : GERUSALEMME - Si presenta al Giro d'Italia otto anni dopo la sua ultima opaca apparizione , ma Chris Froome è il principale favorito della 101esima edizione, che scatterà venerdì da Gerusalemme. E ...

Ciclismo - ex corridore della Astana svela come ha aggirato l’antidoping : Si torna a parlare prepotentemente del tema delle esenzioni a scopo terapeutico nel mondo del Ciclismo. Dopo le rivelazioni sulle richieste fatte dalla Sky per Bradley Wiggins, stavolta a far discutere è un libro dell’ex corridore olandese Lieuwe Westra, ritiratosi dall’attività al termine della stagione 2016. Westra ha rivelato come è riuscito ad aggirare l’antidoping durante la sua carriera professionistica spesa tra Vacansoleil e Astana, ...