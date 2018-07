Ciclismo | assolto Chris Froome dalle accuse di doping | parteciperà al Tour de France

Ciclismo - Gianni Moscon assolto! Non ha fatto cadere Reichenbach alla Tre Valli Varesine : Sospiro di sollievo per Gianni Moscon che è stato assolto dalla Commissione Disciplinare della Uci. Non ci sono infatti prove che il ciclista abbia tenuto un comportamento scorretto o che abbia fatto cadere volontariamente Sebastian Reichenbach durante la Tre Valli Varesine dello scorso anno. Le accuse del corridore svizzero, che in quella circostanza aveva riportato la frattura di gomito e anca, risultano infondate e l’atleta italiano può ...