Chi sono le quattro atlete italiane della foto che state vedendo moltissimo online

Sull’immigrazione - gli europei sono alla ricerca di se stessi. Il risChio della “decomposizione” : “Da est a ovest, gli europei stanno lottando per rispondere alla domanda più fondamentale: chi siamo?”. Così lo storico americano Andrew Michta. “Cinque anni fa, pochi avevano previsto che in un tempo così breve l’Europa si sarebbe spostata da uno stato di relativo ottimismo rispetto al futuro all’a

Quei manifesti sono capolavori. Ecco Chi erano i pittori da cinema : ... Piero Umiliani, Piero Piccioni, Luis Bacalov ed Ennio Morricone, utilizzate nelle commedie sexy e in Quei sottogeneri più oscuri i famigerati Mondo movies e Snuff - di cui gli italiani erano ...

Strage via D’Amelio - Chiesto il processo di tre poliziotti per il depistaggio : sono accusati di calunnia : La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio di tre poliziotti per il depistaggio delle indagini sulla Strage di via D’Amelio. L’udienza preliminare non è stata ancora fissata. Il processo è stato chiesto per il funzionario Mario Bo, che è stato già indagato per gli stessi fatti e che ha poi ottenuto l’archiviazione, e per i poliziotti Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. Per tutti l’accusa è di calunnia in ...

Matteo Salvini a Pontida : 'I porti sono e resteranno Chiusi ai trafficanti di immigrati' : A Pontida Matteo Salvini lo mette in chiaro una volta per tutte: 'I porti italiani sono e resteranno chiusi ai trafficanti di immigrati' . Accolto come una star dal popolo leghista il ministro dell'...

Da Pontida Salvini risponde per le rime a Fico : "I porti sono e resteranno Chiusi" : "È un'opinione personale. Io rispetto le opinioni di tutti, poi ci sono un governo e un ministro che fa. I porti sono e resteranno chiusi". Matteo Salvini tira dritto. Da Pontida, caricato dalle migliaia di camicie verdi accorse per il raduno annuale, il vicepremier e ministro dell'Interno risponde senza esitazioni a chi, nelle ultime ore, aveva espresso una linea molto diversa sui migranti e sulla gestione dei barconi ...

Interrotti i lavori alla Chiesa per il matrimonio di Ed Sheeran - i progetti sono “in contraddizione con il paesaggio locale” : Il matrimonio di Ed Sheeran non s'ha da fare, almeno sulla carta dei lavori per la costruzione della cappella privata, fortemente voluta dal cantautore britannico. Il cantante di Shape Of You si sposerà con la storica fidanzata (ex migliore amica del liceo) Cherry Seaborn in data ancora da definire, e per questo motivo aveva progettato un matrimonio da favola, nella sua tenuta nell'East Anglia, precisamente nella contea di Suffolk. Ed Sheeran ...

Lega - le voci da Pontida : “Ong? Non ci servono prove”. Su M5s : “Sono come noi”. Ma c’è Chi spera che Salvini rompa : “Quelli del M5s? Pensano le stesse cose che pensiamo noi”. Elettori e militanti della Lega, a Pontida per il raduno nazionale, si aggrappano alla parte “verde” del governo sostenuto da Carroccio e pentastellati, e cioè al loro leader Matteo Salvini. “Sta facendo cose normali, sul fronte immigrazione, che andavano fatte prima. Un nulla di fatto dal vertice europeo? Non siamo preoccupati, prima o poi il regolamento di ...

