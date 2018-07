Chi sono le 4 staffettiste d’oro diventate un simbolo dell’Italia multiculturale : L’Italia trionfa ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona e la staffetta femminile diventa il simbolo del Paese multiculturale. L’immagine diventata virale in poche ore ritrae le 4 atlete trionfanti, sorridenti dopo il traguardo e in posa da Charlie’s Angeles. Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e la campionessa europea Libania Grenot hanno vinto un difficile oro in 3'03"54 ...

Mara Venier e il ritorno a Domenica In : 'Mi dicevano che ero vecChia - ora mi hanno riChiamato e sono qua' : 'Allora mi dicevano che ero vecchia. Poi dopo quattro anni mi hanno richiamata, cercata e ora sono qua', dopo 4 anni di assenza, Mara Venier saluta Mediaset e torna in Rai al timone di Domenica In. La ...

Aggressione a Niccolò Bettarini : Chi sono i 4 fermati : Due italiani e due albanesi, incastrati dalle telecamere di sorveglianza della discoteca, non hanno confessato. Il punto delle indagini

Da Pontida Salvini risponde per le rime a Fico : "I porti sono e resteranno Chiusi" : "È un'opinione personale. Io rispetto le opinioni di tutti, poi ci sono un governo e un ministro che fa. I porti sono e resteranno chiusi". Matteo Salvini tira dritto. Da Pontida, caricato dalle migliaia di camicie verdi accorse per il raduno annuale, il vicepremier e ministro dell'Interno risponde senza esitazioni a chi, nelle ultime ore, aveva espresso una linea molto diversa sui migranti e sulla gestione dei barconi ...

Giochi del Mediterraneo - Chi sono le ragazze medaglia d’oro nella staffetta 4×400 diventate un simbolo sui social : Nel giorno della Pontida leghista, la foto di Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e la loro capitana Libania Grenot che mostrano la bandiera italiana e sorridono per la medaglia d’oro appena conquistata nella staffetta 4×400 è esplosa sui social network. Commentata e condivisa come simbolo di un Paese multirazziale, aperto e antirazzista. Fino ad arrivare alla politica: “La notizia più bella di ieri, ...

Migranti - il comandante De Falco (M5s) contro Salvini : “Non si possono Chiudere i porti” : Il comandante Gregorio De Falco, senatore del MoVimento 5 Stelle, si schiera contro l'operato del governo e del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti: "Non si possono chiudere i porti. Il naufrago ha diritto di essere salvato, senza che sia compiuta alcuna valutazione, non conta la provenienza né l'etnia".Continua a leggere

Sull’immigrazione - gli europei sono alla ricerca di se stessi. Il risChio della “decomposizione” : “Da est a ovest, gli europei stanno lottando per rispondere alla domanda più fondamentale: chi siamo?”. Così lo storico americano Andrew Michta. “Cinque anni fa, pochi avevano previsto che in un tempo così breve l’Europa si sarebbe spostata da uno stato di relativo ottimismo rispetto al futuro all’a

Quei manifesti sono capolavori. Ecco Chi erano i pittori da cinema : ... Piero Umiliani, Piero Piccioni, Luis Bacalov ed Ennio Morricone, utilizzate nelle commedie sexy e in Quei sottogeneri più oscuri i famigerati Mondo movies e Snuff - di cui gli italiani erano ...

Strage via D’Amelio - Chiesto il processo di tre poliziotti per il depistaggio : sono accusati di calunnia : La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio di tre poliziotti per il depistaggio delle indagini sulla Strage di via D’Amelio. L’udienza preliminare non è stata ancora fissata. Il processo è stato chiesto per il funzionario Mario Bo, che è stato già indagato per gli stessi fatti e che ha poi ottenuto l’archiviazione, e per i poliziotti Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. Per tutti l’accusa è di calunnia in ...

