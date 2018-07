Chi è Samuel Benchetrit | il marito di Vanessa Paradis | ex di Johnny Depp

Cynthia Nixon rivela il coming out del figlio come transgender : «Chiamatelo Samuel» : Cynthia Nixon ha rivelato il coming out di suo figlio Samuel come transgender in un post via Instagram, nel giorno del Trans Day of Action, per raccontare che in casa loro regna l’armonia e per sensibilizzare sul tema. Centinaia di adolescenti americani, nella stessa giornata, hanno infatti fatto sapere come il momento del coming out in famiglia sia il più difficile. L’attrice, oggi in corsa come prossimo governatore di New York ...