Che fine ha fatto Carla Velli di Uomini e Donne

Che fine ha fatto Alan Sorrenti : Per Alan Sorrenti sono lontani gli anni e il successo di “Figli delle Stelle” e “L’unica donna per me“, che l’hanno consacrato nell’ambito dei cantanti più amati e famosi degli anni ottanta. Forte di un riff accattivante e di un groove funky-disco, spopolò nelle classifiche di tutta Italia (e anche all’Estero), diventando una delle bandiere della dance italiana della fine degli anni ...

Federer spiazza tutti - è il momento : “la fine della mia carriera è più vicina Che mai” : Roger Federer spiazza tutti con delle particolari dichiarazioni alla vigilia di Wimbledon: il tennista svizzero torna a parlare del suo ritiro, a suo dire, più vicino che mai Ad agosto gli anni saranno 37, gli Slam in bacheca forse 21 (dipende da Wimbledon) e la voglia di giocare a tennis ancora tanta, si spera. Già perchè per dominare il circuito ATP, in coabitazione al top del ranking con Rafa Nadal ci vuole tanta passione. Una volta ...

Alla fine la nave di Open Arms sbarCherà a Barcellona : Sarà Barcellona ad accogliere la nave della Ong Open Arms con 59 migranti a bordo: il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha autorizzato l'attracco accogliendo l'offerta della sindaca della città catalana, Ada Colau, che aveva detto di non volersi rendere complice "delle politiche della morte di Matteo Salvini". Barcelona está preparada para recibir al ...

“Argentina - è la fine della nostra generazione” : MasCherano dà il via ai ritiri dalla Nazionale : Mascherano ha dato inizio ad una sorta di effetto domino che potrebbe portare diversi argentini a dire addio alla Nazionale “Argentina, è la fine della nostra generazione”. Mascherano annuncia a caldo l’addio dalla Nazionale argentina. Il centrocampista ha deciso di comunicare alla stampa la sua decisione a caldo, subito dopo il flop clamoroso della spedizione a Russia 2018. In Argentina si fa un gran parlare degli altri ...

Melley e Centi : "Che fine ha fatto l'Estate Spezzina?" : Ad estate inoltrata, il cartellone degli eventi e degli spettacoli del Comune della Spezia non esiste. A Genova, come in molte altre città, la stagione estiva è iniziata da diverso tempo. Eppure, il ...

GENOVA - AnChe il 'bagno' di folla alla Fiera di San Pietro nel fine settimana genovese : Termina venerdì 29 giugno Fuori Formato , dopo quattro giornate con tredici spettacoli e venti film gratuiti per apprezzare una selezione di performance da Italia, Europa, Stati Uniti e Canada. ...

Abbandonato l’Asus ZenFone 3 Max : Che fine ha fatto l’aggiornamento Android Oreo? : Stiamo per metterci alle spalle una settimana tra le altre cose caratterizzata anche dall'uscita dell'aggiornamento Android Oreo per chi dispone di uno ZenFone 3 brandizzato TIM, capace di fare questo step dopo una lunghissima attesa, ma in molti si chiedono ancora che fine abbia fatto l'Asus ZenFone 3 Max sotto questo punto di vista. Nonostante disponga di una scheda tecnica inferiore, tutto lasciava presagire che il rollout in questione ...

“Alla fine c’è cascata anChe lei”. Julia Roberts - la scelta a sorpresa : Una delle donne più belle nella storia del cinema e dello spettacolo, un sorriso unico al mondo irresistibile, dipinto. Un fascino veramente immortale quello di Julia Roberts, che nonostante sia ormai prossima a spegnere 51 candeline (la star festeggia gli anni il 28 ottobre) continua a essere considerata un sex symbol assoluto, tra le più desiderate dagli uomini. Proprio in questi giorni ecco però che la diva ha deciso di stupire tutti ...

Beautiful - anticipazioni americane : Che fine farà SHEILA CARTER? : Kimberlin Brown, stando a Soaps In Depth, continua a restare in recurring a Beautiful, come del resto continua da mesi a confermare la produzione. Sta di fatto però che il personaggio di SHEILA Carter, al momento, sembra decisamente sparito dalla circolazione nelle puntate americane della soap… Quelli a cui stiamo assistendo negli episodi italiani attualmente in onda su Canale 5 sono dunque gli ultimi fuochi di questo ritorno della Brown, ...

Dalla Bicocca - la finestra Che produce energia dai raggi del sole : MILANO - Finestre che producono energia riflettendo i raggi del sole: come avere un impianto fotovoltaico sulle facciate di un palazzo invece che sul tetto. Ci hanno provato in tanti, ci sta riuscendo ...

Milan - nuovo proprietario/ Il piano di Commisso - alla finestra anChe la famiglia Ricketts e Stephen Ross : Milan, nuovo proprietario, Rocco Commisso ha fretta, Yonghong Li tentenna: decisive le pRossime 24/48 ore. alla finestra anche la famiglia Ricketts e Stephen Ross(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Cosa c’è nel manifesto politico di Carlo Calenda e Che fine farà il PD : L'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda pubblica su Il Foglio il suo "manifesto di valori e di proposte" per una "alleanza repubblicana" in grado di opporsi a quello che considera "un Governo che è un incrocio tra sovranismo e fuga dalla realtà". Proviamo a capire Cosa significa, in concreto.Continua a leggere

L’incredibile ipotesi Che spaventa gli inglesi : Harry Kane potrebbe dire addio ai Mondiali prima della fine di Russia 2018 : Harry Kane potrebbe essere costretto a tornare in Inghilterra da un momento all’altro, la macabra ipotesi che potrebbe avverarsi per l’attuale capocannoniere dei Mondiali di Russia 2018 La qualificazione dell’Inghilterra agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 è cosa fatta. Insieme al Belgio, che la squadra di Southgate affronterà domani, gli inglesi si trovano in testa alla classifica del girone G a punteggio pieno. ...

Che fine hanno fatto gli altri Lùnapop : le storie di Ballo - Lillo - Gabri e Mike : BOLOGNA - La prima recensione di quelli che sarebbero diventati i Lùnapop uscì sul giornaletto del Liceo Copernico. Si chiamavano Senza Filtro, come le sigarette, e Ballo suonava ancora con i Venti ...