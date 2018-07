Charlotte Casiraghi | la bellezza del pancione

Charlotte Casiraghi - tra Capri e Costiera Amalfitana la vacanza in dolce attesa : Capri - Poche ore a Capri per Charlotte Casiraghi con il produttore cinematografico Dimitri Rassam, con il quale la figlia di Carolina di Monaco è legata da qualche anno. Una lieve...

Charlotte Casiraghi incinta - Naomi Campbell e le altre dive mozzafiato al party più glam del Festival di Cannes : Naomi Campbell, Diane Kruger, Paris Hilton, Cate Blanchett, attrici e modelle: il bel mondo del cinema e della moda anima i party più esclusivi di Cannes. Abiti da favola e look mozzafiato. Ma è Charlotte Casiraghi incinta a rubare la scena - - VIDEO1 - VIDEO2 - VIDEO3 - VIDEO4 Chiara ...

Charlotte Casiraghi - musi lunghi a Nizza : Dopo i sorrisi sfoggiati sul red carpet newyorkese del Met Ball 2018, Charlotte Casiraghi ha rimesso il suo proverbiale broncio d’ordinanza. Colpa di un disguido con le valigie all’aeroporto di Nizza, che l’ha obbligata a fermarsi più del dovuto nello scalo più vicino a casa, che (tra l’altro) in questi giorni è preso d’assalto dai fotografi che aspettano l’arrivo delle star per il Festival del Cinema di ...

Cannes 2018 - Charlotte Casiraghi è sbarcata sulla Croisette con un look casual : Charlotte Casiraghi è sbarcata sulla Croisette in versione casual. La figlia di Carolina di Monaco ha optato per una giacca di jeans, un maglione a collo alto e la tuta: un look ben distante da quelli con i quali siamo abituati a vederla, mentre sfila sul red carpet. La 71esima edizione del Festival di Cannes è in corso e ad attenderla all'aeroporto di Nizza c'erano decine di fotografi, che hanno immortalato la sua mise.Seppur ...