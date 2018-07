CGIA - con il Decreto dignità risparmi per oltre un miliardo di euro : Prevista in settimana l'approvazione del primo provvedimento sul lavoro del nuovo governo. Il Decreto dignità , superato il vaglio delle Commissioni parlamentari, si appresta ora ad essere sottoposto ...

CGIA : dai condoni 132 miliardi - meno soldi di quelli evasi ogni anno : Secondo un'indagine della Cgia di Mestre, l'economia non osservata , data dalla somma del valore aggiunto riconducibile all'economia sommersa e alle attivita' illegali, , solo nel 2015 , ultimo anno ...

CGIA : da scudi e condoni meno soldi di quelli evasi : Secondo un'indagine della Cgia di Mestre, l'economia non osservata , data dalla somma del valore aggiunto riconducibile all'economia sommersa e alle attivita' illegali, , solo nel 2015 , ultimo anno ...

CGIA : 45 anni condoni - 132mld allo Stato : 10.52 Negli ultimi 45 anni tra scudi,concordati, sanatorie, condoni e altro,l'erario ha incassato 131,8 miliardi di euro (valori rivalutati al 2017). E' quanto rileva l'Ufficio studi della Cgia. Considerando i gettiti delle singole misure attualizzate al 2017,l'operazione più "vantaggiosa" per le casse dello Stato è stata la sanatoria fiscale del 2003 che ha permesso al fisco di incassare 34,1 mld di euro.La voluntary disclosure (l'emersione ...

CGIA - +242 euro di tasse a famiglia con aumento dell'Iva : ... per uso domestico; prestazioni alberghiere; ristrutturazioni edilizie; acquisto o costruzione abitazione non di lusso , che non sia usata come prima casa, ; piante e fiori, spettacoli teatrali, ...

Fisco - CGIA : con aumento Iva balzello di 242 euro a famiglia : Roma, 12 mag. , askanews, Se il prossimo esecutivo non riuscisse a sterilizzare l'aumento dell'Iva, nel corso del 2019 ogni famiglia italiana subirà un incremento medio di imposta pari a 242 euro. Nel ...

CGIA - con l'aumento dell'Iva stangata da 242 euro a famiglia : ... dal 2019 i consumatori italiani saranno sottoposti all'aliquota Iva ordinaria più elevata tra tutti i Paesi dell'area dell'euro, con un serio rischio che l'economia sommersa assuma dimensioni ancor ...

CGIA : 'Con l'aumento dell'Iva ogni famiglia pagherà 242 in più nel 2019' : ... ma anche perché il ritocco all'insù delle aliquote avrebbe un effetto recessivo per la nostra economia. Il 60% del Pil nazionale è infatti riconducibile ai consumi delle famiglie. Se l'Iva dovesse ...

CGIA : se non verrà scongiurato l'aumento dell'Iva - le famiglie sborseranno in più 242 euro : Con l'aumento inoltre l'Italia diventerebbe il Paese con l'aliquota Iva ordinaria più elevata dell'area dell'euro. Dall'attuale 22%, si passererebbe al 24,2%

CGIA : lavoro occasionale in calo - 592.000 occupati con meno di 10 ore alla settimana : Sono persone impiegate principalmente, nei servizi alla persona, come baby sitter, domestiche, badanti, o al servizio di attività legate alla cura della persona (parrucchiere, centri benessere, estetiste, etc.), nel settore alberghiero e della ristorazione