romadailynews

: Cesa: fermare esodo profughi partendo da stabilizzazione Libia: Di seguito le parole del… - romadailynews : Cesa: fermare esodo profughi partendo da stabilizzazione Libia: Di seguito le parole del… - udcandrano : RT @UdcIta: #Migranti: @L_Cesa @UdcIta, stabilizzare #Libia per fermare esodo profughi, non allearsi con chi vuole chiudere frontiere https… - CarpeDiem_Macc : #Migranti: #Cesa, stabilizzare #Libia per fermare esodo #profughi, non allearsi con chi vuole chiudere #frontiere… -

(Di lunedì 2 luglio 2018): se non faremo questo non riusciremo mai aimmigrazione Roma – Di seguito le parole del segretario Udc, Lorenzo. “Allearsi in Europa con chi vuole chiudere le frontiere nazionali non tutela l’interesse dell’Italia. Rischiamo un isolamento sulla gestione dell’immigrazione che danneggerà il nostro Paese. Serve una soluzione europea che parta dalla necessità di stabilizzare la. Perché se non faremo questo non riusciremo mai al’dei”. L'articolodaproviene da RomaDailyNews.