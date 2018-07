Centrodestra | Forza Italia | Contraddizioni tra Lega e M5s Tajani

[L'intervista] Il "caso" Scajola : "Il Centrodestra è finito e Forza Italia non può seguire la deriva populista di Salvini" : Non può essere lui l'uomo nuovo del centrodestra Italiano? "Io sono rimasto legato ad un concetto nobile della politica, ovverosia la politica non gestisce l'esistente ma lavora e indica il futuro. ...

Lega - Fedriga : 'Ai ballottaggi dato clamoroso. Alleanza di Centrodestra - ma Forza Italia deve capire una cosa' : 'Un dato clamoroso, che supera aspettative già ottime'. Esulta il leghista Massimiliano Fedriga , neo governatore del Friuli Venezia Giulia . Questa volta ai ballottaggi il trionfo del centrodestra ...

Sondaggio Youtrend - punito il Centrodestra : vola la Lega - crolla Forza Italia - convince il governo : Cresce a livello esponenziale la Lega , cala di poco il Movimento 5 stelle e crolla Forza Italia . Lorenzo Pregliasco , di Youtrend , ha presentato in diretta a Omnibus su La7 la supermedia dei ...

Forza Italia tiene al Sud : resta ancora il traino dell’asse di Centrodestra : a Nessuna traccia dell"Opa leghista su Forza Italia. Nel Centro-Sud il partito azzurro scaccia via spettri e timori della vigilia dimostrando una buona capacità di attrazione e di tenuta. C"è il successo di Catania dove l"europarlamentare azzurro Salvo Pogliese conquista la roccaforte di Enzo Bianco direttamente al primo turno con il 52% dei consensi.C"è il caso di Brindisi dove Roberto Cavalera - sostenuto da Forza Italia, Udc e Liste Civiche - ...

Vicenza : De Poli (Udc) - riconfermata la forza del Centrodestra : Vicenza, 11 giu. (AdnKronos) - "Grande soddisfazione per l’elezione a Sindaco di Francesco Rucco, uomo di grande competenza capace di assicurare un cambiamento reale alla città di Vicenza. Sono stati riconfermati in Veneto, l’impegno, la concretezza e la forza di una coalizione di centrodestra che a

Forza Italia sostiene Matteo Salvini : 'Sì a blocco degli sbarchi - è nel programma del Centrodestra' : Forza Italia rompe il silenzio della prima settimana di governo giallo-verde, con una dichiarazione ufficiale a sostegno della decisione di Matteo Salvini di non far attraccare in un porto Italiano la ...

Centrodestra in crisi - Berlusconi preoccupato/ Forza Italia - parlamentari migrano verso maggioranza M5s-Lega? : Berlusconi preoccupato, Salvini vuole prendersi il Centrodestra: ultime notizie, tensione in casa Centrodestra, tra l'alleanza Lega-M5s e l'opa su Forza Italia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 20:37:00 GMT)

BERLUSCONI PREOCCUPATO - SALVINI LO CHIAMA/ Centrodestra unito? Forza Italia teme “fuga” Lega verso M5s : BERLUSCONI PREOCCUPATO, SALVINI vuole prendersi il Centrodestra: ultime notizie, tensione in casa Centrodestra, tra l'alleanza Lega-M5s e l'opa su Forza Italia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 14:30:00 GMT)

Berlusconi preoccupato - Salvini vuole prendersi il Centrodestra/ L'alleanza Lega-M5s e l'opa su Forza Italia : Berlusconi preoccupato, Salvini vuole prendersi il Centrodestra: ultime notizie, tensione in casa Centrodestra, tra L'alleanza Lega-M5s e l'opa su Forza Italia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:35:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Swg : vola la Lega (27 - 5%) - male Forza Italia e FdI nel Centrodestra : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori. Salvini meglio di Di Maio tra i leader(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:20:00 GMT)

Candidato Sindaco Centrodestra Testi e Carmeli - Forza Italia - : E' giunto il momento storico del cambiamento al comune di Corciano : Molte le tematiche affrontate: sicurezza, rilancio dell'economia e dell'occupazione, riduzione delle tasse e sostegno alle famiglie in difficoltà ed al disagio sociale. Questi sono i punti cardine ...

Carfagna : "Con Berlusconi candidabile FI prima forza del Centrodestra" : Dopo la riabilitazione del Cavaliere, Mara Carfagna , vicepresidente della Camera e deputato di forza Italia commenta il ritorno in campo del leader di forza Italia : 'Il risultato del 4 marzo scorso ...

Nuovo governo - Forza Italia avverte la Lega 'Chiarisca che il Centrodestra non si spacca' : ROMA - Mentre il dialogo tra Lega e Movimento Cinque Stelle fa passi avanti, ci si interroga sull'atteggiamento che Forza Italia assumerà nei confronti del Nuovo governo. Silvio Berlusconi è ...

Giorgetti - “Berlusconi appoggio esterno a Governo Lega-M5s”/ Caos Centrodestra : Forza Italia - “noi leali“ : Di Maio, "il nuovo voto è colpa di Matteo Salvini": attacco M5s alla Lega, ipotesi data 22 luglio. Giorgetti, "Berlusconi vota il Governo neutrale? Fine del Centrodestra"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:10:00 GMT)