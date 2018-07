CENTRI PER L' IMPIEGO Più soldi non bastano a far trovare lavoro

L'Osservatorio internazionale per le migrazioni : "Diecimila migranti in 20 CENTRI sotto il sole in Libia" : Sarebbero più di diecimila i migranti salvati o bloccati dalla Guardia costiera libica, rinchiusi in 20 centri di detenzione in condizioni estreme, tra il sovraffollamento delle strutture e l'ondata di afa che nel paese sta facendo registrare temperature di oltre 40 gradi. È quanto spiega all'Ansa Christine Petrè, la portavoce per la Libia dell'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni.Resta alta la tensione ...

Seehofer respinge la proposta sui CENTRI PER i migranti Il governo Merkel è in bilico : Dopo Praga e Budapest, anche Varsavia contraddice la cancelliera. Il ministro dell’Interno Seehofer torna a chiedere espulsioni immediate. In bilico il governo

L’alleato di Merkel respinge la proposta sui CENTRI per i migranti : «Insufficiente» : Dopo Praga e Budapest, anche Varsavia contraddice la cancelliera. Per lei oggi giorno della verità, atteso il verdetto dei due alleati di governo sul risultato portato a casa in tema di migranti dopo il vertice di Bruxelles

Il nodo dei CENTRI : saranno solo in Italia? Ecco perché a Bruxelles hanno perso tutti : Nuovi centri di identificazione nei Paesi europei: sì ai fondi, ma la realizzazione è su base volontaria. Berlino, patti con Grecia e Spagna. Non con Roma

Consiglio Ue migranti : gelo Conte-Macron su CENTRI raccolta/ “Base volontaria” : spunto per uscire dallo stallo : migranti: Conte, "l'Italia non è più sola", poi però frena. In corso il vertice a Bruxelles sul tema migranti, Emmanuel Macron sottolinea: "centri accoglienza non in Francia"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:45:00 GMT)

Macron : 'Niente CENTRI in Francia' Italia chiude i porti alle Ong Libia : naufragio - oltre 100 dispersi : Migranti, Macron gela l’Italia: "centri solo in Italia-Spagna, non in Francia" - Se e' vero che c'e' stata una svolta di principio sulla condivisione degli sbarchi dei migranti, accolto con... Segui su affarItaliani.it

Macron gela Conte : ‘CENTRI PER i migranti solo in Italia e Spagna - non in Francia’ I punti irrisolti dell’accordo| Testo : Il presidente francese ha rimarcato che le regole del trattato di Dublino restano invariante e che di conseguenza i centri su base volontaria riguardano solo i paesi di approdo dei rifugiati

I volenterosi son ben pochi. Macron esclude CENTRI PER migranti in Francia - anche Italia e Spagna dicono no : L'accordo dei 28 Paesi Ue sui migranti mostra già le prime crepe. In particolare sulla creazione su base volontaria di centri per l'accoglienza, previsto al punto 6 del documento conclusivo del Consiglio europeo, le parole già perdono di valore dinanzi ai primi commenti. La Francia dice no, affermando che è competenza dei "paesi frontalieri", cioè Italia, Spagna e Grecia, ma l'Italia dice no e la Spagna pure.PUNTO 6. ...

Migranti - il documento del vertice Ue : CENTRI volontari e paletti per le navi delle Ong : Bruxelles - Quella migratoria 'è una sfida non solo di uno Stato membro, ma di tutta Europa nel suo insieme'. E' questa la premessa da cui partono le conclusioni del Consiglio europeo, adottate all'...

I mille dei CENTRI estivi Centro in tilt per i bimbi : ... ma anche organizzate internamente come gli spettacoli teatrali, gli "schiuma party" o le serate mangerecce a base di pizza. Una volta a settimana scatta l'uscita, tra acquapark, gardaland ed ...

Lavoro - la presidente dei consulenti : “Valorizzare i CENTRI PER l’impiego e premiare l’efficacia nel ricollocare i disoccupati” : “Il baricentro dell’attenzione deve spostarsi sulla qualità delle politiche attive. La vera scommessa è la capacità nel riqualificare il lavoratore e accompagnarlo verso un nuovo impiego in tempi brevissimi”. La presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del Lavoro, Marina Calderone, ne è convinta: più che l’aumento dei contratti a tempo determinato e il potenziamento o meno delle politiche passive del Lavoro ...

Frodi e truffe - arrestati gestori di CENTRI PER migranti a Latina : Frodi e truffe, arrestati gestori di centri per migranti a Latina Frodi e truffe, arrestati gestori di centri per migranti a Latina Continua a leggere L'articolo Frodi e truffe, arrestati gestori di centri per migranti a Latina proviene da NewsGo.

Usa - Melania Trump farà una seconda visita nei CENTRI PER migranti : Usa, Melania Trump farà una seconda visita nei centri per migranti Usa, Melania Trump farà una seconda visita nei centri per migranti Continua a leggere L'articolo Usa, Melania Trump farà una seconda visita nei centri per migranti proviene da NewsGo.

Truffe e maltrattamenti nei CENTRI PER migranti : Truffa, falso, frode e maltrattamenti; questi sono i reati contestati a 6 responsabili di Onlus che gestivano i centri di Accoglienza Straordinaria nel sud pontino. La polizia di stato di Latina, in collaborazione con il Commissariato di Fondi, ha infatti riscontrato con i suoi sopralluoghi gravi situazioni di sovraffollamento, con importanti carenze igienico-sanitarie. Le indagini della polizia hanno riguardato anche le domande depositate ...