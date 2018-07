“C’è un’Italia che è andata ai Mondiali” Lo spot della birra che ringrazia i migranti e

ilfattoquotidiano

#Salvini: Chi arriva in Italia domani mattina deve sapere che I DOVERI VENGONO PRIMA DEI DIRITTI. #Salvini: In queste ore c'è il terzo barcone che in un mese non sta sbarcando in Italia ma sta navigando verso un'a… In Italia non c'è un governo, ma ne esistono almeno tre: quello dei grillini, tutto assistenzialismo; quello di Sal…

(Di lunedì 2 luglio 2018) La nazionale italiana non si è qualificata ai Mondiali, ma c’è comunque una parte del Paese che sta tifando (e a volte soffrendo) davanti alla tv. È quella dei nuovi italiani raccontati nell’ultimoCeres, che fa il verso allo slogan salviniano #chiudiamoiporti, sostituendolo con #apriamoibar: “Il nostro grazie ai ragazzi che hanno portato un po’ di Italia ai Mondiali”. Protagonisti sono iche abitano nelle nostre città e che in questi giorni si stanno ritrovando insieme ai connazionali nei bar, per sostenere la propria nazionale. La nota azienda produttrice di birre ha lanciato la pubblicità su Facebook il 29 giugno facendo in pochi giorni il record di visualizzazioni (quasi un milione e mezzo) e di commenti, tra chi elogia il messaggio di fratellanza e integrazione e chi invece ne critica l’idea alla base e taccia l’azienda di ...