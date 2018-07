Catturati i primi istanti di vita un pianeta | la foto di PDS 70b osservato da Sphere

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 luglio 2018) È un’immagine importantissima perché mostra agli occhi degli scienziati un inedito. Sono statigrafati ididi unneonato, mentre si apre la strada nel disco di gas e polveri intorno alla giovane stella nana PDS 70, a circa 370 anni luce dalla Terra. Alla ricerca, pubblicata sulla rivista Astronomy&Astrophysics e coordinata da Miriam Keppler e André Müller, del Max Planck Institute for Astronomy di Heidelberg, in Germania, ha partecipato anche un nutrito gruppo di ricercatori italiani dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). Battezzato PDS 70b, l’ultimoin ordine di tempo dei circa 4.000 esterni al Sistema Solare scoperti finora – riporta l’Ansa – è statodal cacciatore di nuovi mondi, installato sul Very Large Telescope (Vlt) dell’rio Europeo Meridionale (Eso). Si trova a circa tre ...