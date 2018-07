Casa della Salute | psichiatra della Usl aggredito da un paziente | l' allarme di Desideri

Festival della Mente : giovedì 12 luglio la presentazione nella Casa degli Atellani a Milano : La presentazione della quindicesima edizione del Festival della Mente si terrà giovedì 12 luglio alle ore 12 nella Sala del Bramante a Casa degli Atellani in Corso Magenta, 65 a Milano. Il Festival della Mente, il primo Festival europeo dedicato alla creatività e all’indagine dei processi creativi, quest’anno si terrà a Sarzana dal 31 agosto al 2 settembre. In programma come sempre incontri, spettacoli e momenti di approfondimento culturale per ...

Le tre vite del Cinema America - la storica rassegna arriva in piazza San Cosimato ad Ostia e al Casale della Cervelletta. E Balduina cinema ... : Non solo cinema: il pubblico potrà visitare una mostra fotografica sul quartiere, curata dall'Associazione Balduina che cura l'intero evento, assistere a spettacoli live, presentazioni e convegni su ...

Ritrovamento choc : in una Casa 11 cadaveri della stessa famiglia. Peggio di un film horror : “Una cosa mai vista” : Altro che film dell’orrore: la realtà sta mettendo a dura prova anche la più fantasiosa immaginazione di chi elabora le storie dell’horror. Qui siamo di fronte a un vero e proprio spettacolo choc. Una drammatica strage si è consumata in India nella census town (città di fatto) di Burari, nel distretto di Delhi Nord, dove, riferisce il sito di ‘India Today’, i membri di una famiglia sono stati trovati impiccati di ...

Il tour di Casa Fedez-Ferragni e le altre storie della settimana : Torna l’appuntamento del weekend con le storie più lette della settimana appena trascorsa. Cosa è successo negli ultimi sette giorni nel mondo delle celebrities, italiane e straniere? Dalla prima foto di Brigitte Nielsen con l’ultimogenita Frida, avuta a 54 anni, all’anniversario di matrimonio di Nicole Kidman e Keith Urban, dalle ultime novità sulla casa reale inglese, (sapevate, ad esempio, che tra Sarah Ferguson e Andrea di ...

Diritti tv : “Dazn sarà la nuova Casa della Serie B” : “Siamo orgogliosi di poter annunciare che Dazn diventerà la nuova casa della Serie B”. E’ quanto dichiara Jacopo Tonoli, Chief Commercial Officer di Perform Group, la società che si è aggiudicata i Diritti multipiattaforma per tre stagioni la trasmissione di tutti i match della Serie B, con l’esclusiva di 10 partite su 11 ogni giornata, nonché dei playoff e dei playout, che saranno trasmessi appunto su Dazn, il ...

DAZN diventa la nuova Casa della Serie B | 430 partite in esclusiva per le prossime tre stagioni : DAZN (pronunciaDA-ZONE), il servizio live e on demand di sport in streaming, annunciaoggil’acquisizionedeidiritti multipiattaforma per la trasmissione di tuttii match della Serie BKT con 10 match su 11 per giornata in esclusiva per trestagioni, fino a maggio 2021. L’accordo prevede anche la trasmissione di tutte le partite deiplayoff e dei playout. “Siamo orgogliosi di poter annunciare che DAZN diventerà la nuova casa ...

Monza - 450 euro di affitto da immigrato irregolare : scattano la denuncia e il sequestro della Casa : Deve rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, così come l'uomo che ha messo in contatto i due. Sigilli all'appartamento, si procede per la confisca

Motorola One potrebbe essere il secondo modello Android One della Casa : Oltre a Motorola One Power, la casa sembrerebbe essere interessata a presentare anche un altro modello Android One il quale potrebbe prendere il nome di Motorola One. L'articolo Motorola One potrebbe essere il secondo modello Android One della casa proviene da TuttoAndroid.

Ferrari F413 : ecco come potrebbe essere l’hypercar del futuro della Casa di Maranello [FOTO] : Un incredibile e dettagliato lavoro firmato da Shane Baxley apre una finestra su come potrebbe essere l’hypercar Ferrari del 2030 Il designer Shane Baxley ha provato ad immaginare come potrebbe essere un’hypercar del futuro della Casa di Maranello realizzando una serie di interessanti rendering che hanno dato vita alla futuristica Ferrari F413. Disegnata per entrare sul mercato nel 2030, l’erede spirituale de “LaFerrari” sfoggia un design ...

La maledizione della Corea (del Sud). Germania ko 2-0 - campioni a Casa : Cronaca di un fallimento annunciato. I campioni del mondo in carica abbandonano Russia 2018 ai gironi, con la miseria di 3 punti in tre partite. La sconfitta contro il Messico al debutto era solo la...

La maledizione della Corea (del Sud). Germania ko 2-0 - campioni a Casa : Cronaca di un fallimento annunciato. I campioni del mondo in carica abbandonano Russia 2018 ai gironi, con la miseria di 3 punti in tre partite. La sconfitta contro il Messico al debutto era solo la...

Mondiali Russia 2018 - clamorosa eliminazione della Germania : i tedeschi perdono contro la Corea e tornano a Casa : La Germania campione in carica è fuori dal Mondiale. Se l’Argentina ha scacciato i suoi incubi, quelli dei tedeschi si sono concretizzati e hanno preso le sembianze della Corea del Sud. La squadra di Loew viene eliminata dalla competizione russa per mano degli asiatici, che si impongono con un incredibile 2 a 0, relegando la Germania all’ultimo posto nel girone. I tedeschi fanno quindi tutto con le loro mani, nonostante l’altra ...

Latina - il n.1 della onlus faceva arricchire anche mamma e papà. L’altro : “Faccio un milione e mi compro la Casa in Grecia” : Quattro milioni e centomila euro. Per la precisione 4.114.112,20 euro. Sulla pelle dei richiedenti asilo. Sono i danari pubblici arrivati in poco più di due anni mezzo sui conti correnti del La Ginestra. La onlus del presidente Luca Macaro, finito in carcere nell’inchiesta della Procura di Latina, gestisce diversi centri, tra i quali Villa Luda, situato in Via Zara, a Fondi, per la quale il capo paga 6mila euro al mese di affitto, un ...

Volvo S60 - debutta la prima auto della Casa svedese costruita negli Usa – FOTO : Nulla è stato lasciato al caso nella scelta di dove svelare la nuova berlina della casa svedese: Charleston, Carolina del Sud. Dove nasce il primo stabilimento Volvo statunitense che darà vita alla prima auto “yankee” del costruttore: la S60, per l’appunto. Ma non è il solo primato di questo modello, che sarà anche il primo a non disporre di un motore diesel: oltre ai già noti e apprezzati T5 e T6 disponibili sin ...