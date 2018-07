Canada-Messico | Trudeau si congratula con Lopez Obrador | tra noi relazione commerciale

Mondiali di calcio 2026 - i primi con 48 squadre : saranno ospitati da USA - Canada - Messico : saranno Stati Uniti, Messico e Canada, come pronosticato alla vigilia, ad ospitare i Mondiali di calcio [VIDEO] del 2026, i primi della storia a 48 squadre. La decisione è arrivata dopo il Consiglio della Fifa, in to al rapporto di valutazione delle offerte da parte della Task Force di Valutazione. La candidatura delle tre nazioni facenti parte della Concacaf ha avuto la meglio su quella del Marocco, per la quinta volta perdente negli ultimi ...

Calcio - il Mondiale 2026 in Usa - Messico e Canada (insieme) : Ci sono stati mondiali ed europei organizzati da due nazioni, ma a tre non si era mai arrivati. Accadrà nel 2026. Il campionato del mondo di Calcio avrà tre case: Canada, Stati Uniti e Messico. https://twitter.com/united2026/status/1006851829769129984 Al 68esimo congresso della Fifa la candidatura nordamericana ha ottenuto 134 voti: erano 104 quelli dei Paesi membri richiesti per l’assegnazione. Per la quinta volta è stato sconfitto il Marocco ...

Il Mondiale 2026 in America - Messico e Canada e quel business al quale non si poteva dire di no : Da Edmonton (Canada) a Mexico City (Messico) passando per Denver e Dallas (Stati Uniti). All’Expocentre di Mosca il congresso della Fifa, guidato dal presidente Gianni Infantino, ha consegnato le chiavi della Coppa del Mondo 2026 (la prima che dovrebbe essere a 48 squadre invece che 32) ai tre Paesi

Mondiali 2026 : si svolgeranno in Usa-Canada-Messico : I Mondiali di calcio 2026 si svolgeranno in Stati Uniti, Canada e Messico. Lo ha stabilito la Fifa, con una votazione in cui la candidatura nordamericana ha ricevuto 134 voti contro i 65 dei marocchini Grazie mille per questo grande onore, per il privilegio di poter ospitare i Mondiale”, ha detto Carlos Cordeiro, presidente della federazione calcio statunitense. “Grazie anche alla federazione marocchina. In fin dei conti siamo tutti ...

A Canada - Messico e Stati Uniti i Mondiali 2026 : (foto: fifa.com / YouTube) La candidatura congiunta tra Canada-Stati Uniti-Messico si è aggiudicata l’assegnazione dei Mondiali 2026, superando il Marocco per 134 voti contro 65. Il Marocco ha quindi incassato l’ennesima bocciatura, la quinta insieme a quelle del 1994, 1998, 2006 e 2010. Non hanno quindi infierito le tensioni politiche tra Canda e Usa (dazi e attriti che hanno peraltro fatto fallire il recente G7) e neppure quelle ...