Cambiamenti climatici | ENEA | primo “vertice” di esperti in Italia sull’innalzamento del

Riscaldamento globale e Cambiamenti climatici - : Ciò comporta buone notizie per alcune parti del mondo, poiché implica la crescita di più lunghe stagioni buone e inverni più miti. Sfortunatamente, il Riscaldamento globale può portare cattive ...

Soluzioni naturali per i Cambiamenti climatici : ci pensa il progetto OPERANDUM : Martedì 3 luglio prenderà il via OPERANDUM (OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks), il progetto recentemente finanziato dalla Commissione Europea all’interno delle azioni innovative e coordinato dall’Università di Bologna sui rischi legati ai fenomeni meteorologici estremi. Per mitigare l’impatto negativo di inondazioni, frane, erosione, siccità e cuneo salino sui territori extraurbani OPERANDUM valuterà ...

Ambiente - al via la summer school Eni-Unipa : 5 giorni sui Cambiamenti climatici : Cinque giorni per analizzare il cambiamento climatico, l’inquinamento ambientale ma anche le possibili soluzioni offerte dalla ricerca. E’ questo l’intento della summer school ‘Climate change and environmental pollution and restoration’ organizzata dall’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con Eni, da oggi fino al 29 giugno. Un’occasione di approfondimento per 25 ‘studenti’ ...

Ambiente : al via Summer School Eni-Unipa - 5 giorni su Cambiamenti climatici (2) : (AdnKronos) – “Vorrei considerare questa scuola un punto di partenza ma anche un primo risultato a cui farne seguire altri – ha sottolineato il rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari – Il taglio che la Summer School vuole avere è non solo teorico. L’obiettivo è illustrate le ricerche compiute sui cambiamenti climatici, sull’inquinamento ambientale ma anche le ricadute pratiche. Qui ci sono ...

Cambiamenti climatici : “Trent’anni passati inutilmente - risultati ancora lontani” : La vera lotta contro i Cambiamenti climatici ha origine trent’anni fa, ma “tutto questo tempo è passato inutilmente, e il problema è ben lontano dall’essere risolto.” Lo spiega James Hansen, l’ex scienziato della Nasa che in un famoso discorso al Congresso americano il 23 giugno del 1988 per la prima volta sostenne in un contesto ‘ufficiale’ che c’era la certezza “al 99%” che ...

Cambiamenti climatici - Legambiente : “Servono regole per le politiche di adattamento : È stato presentato oggi a Roma il dossier nazionale di Legambiente sugli impatti dei Cambiamenti climatici. Nubifragi, siccità, ondate di calore sempre più forti e prolungate: anno dopo anno si ripetono anche in Lombardia fenomeni metereologici intensi ed estremi dovuti in primis ai Cambiamenti climatici che stanno già causando danni ai territori, alle città e alla salute dei cittadini. Le risposte della politica e delle amministrazioni non ...

I Cambiamenti climatici tolgono ossigeno al mare : -2% in 50 anni : Uno studio dell’Università di Kiel, pubblicata su “Nature Geoscience” ha rilevato che a causa dei cambiamenti climatici la quantità di ossigeno nei mari di tutto il pianeta è diminuita del 2% negli ultimi 50 anni: l’acqua più calda assorbe meno ossigeno dall’atmosfera e altera le correnti che portano in profondità l’acqua di superficie ricca di ossigeno. Si è scoperto che le riduzioni maggiori, registrate dal ...

Cambiamenti climatici - famiglia di Cogne fa causa all'Ue - : Giorgio Elter tra i dieci che si sono rivolti alla Corte di Giustizia europea contro il Parlamento e il Consiglio Ue per denunciare l'inadeguatezza del target di riduzione delle emissioni clima-...

Cambiamenti climatici - famiglia di Cogne fa causa all'Ue : Cambiamenti climatici, famiglia di Cogne fa causa all'Ue Giorgio Elter tra i dieci che si sono rivolti alla Corte di Giustizia europea contro il Parlamento e il Consiglio Ue per denunciare l'inadeguatezza del target di riduzione delle emissioni clima-alteranti al 2030 Parole chiave: ...

Cambiamenti climatici : in futuro a rischio la produzione di pomodori - legumi e verdure : I Cambiamenti climatici previsti per il futuro “dall’aumento delle temperature alla ridotta disponibilità d’acqua, potrebbero influenzare la produzione e la qualità nutrizionale di colture comuni come pomodori, verdure a foglia verde e legumi.“ A dirlo è uno studio pubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, Pnas, secondo cui nei prossimi decenni la produzione di ortaggi potrebbe ...