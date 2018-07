Calciomercato Udinese | colpaccio della famiglia Pozzo | in bianconero arriva un Nazionale

Calciomercato Bologna - vicino uno scambio con l’Udinese : Calciomercato Bologna – Il Bologna si muove intensamente sul mercato, inizia un nuovo progetto con Filippo Inzaghi in panchina. Un reparto che ha sicuramente bisogno di nuovi innesti è la difesa, nelle ultime ore mossa che può essere considerata a sorpresa, secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ si sta lavorando ad uno scambio con l’Udinese che porterebbe in Emilia Danilo e in bianconero De Maio, le parti stanno ...

Meret al Napoli / Calciomercato - affare fatto con l'Udinese? In azzurro anche Karnezis : Meret al Napoli, Calciomercato: affare fatto con l'Udinese? In azzurro dovrebbe arrivare anche il greco Karnezis dall'Udinese, si parla di un affare da 27.5 milioni di euro totali.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:10:00 GMT)

Calciomercato Udinese - è fatta per l’argentino Musso : il portiere argentino in partenza per l’Italia : Il club bianconero ha dunque trovato l’accordo con il Racing per l’acquisto del portiere argentino, che sta organizzando il viaggio in Italia L’Udinese ha finalmente il suo nuovo portiere, di tratta di Musso, giocatore classe ’94 di proprietà del Racing di Avellaneda. I due club hanno trovato l’intesa definitiva, chiudendo di fatto l’operazione per il trasferimento del numero 1 a Udine. Con la partenza dunque ...

Calciomercato Udinese - è fatta per l’arrivo di Musso : il Racing ha accettato l’offerta dei bianconeri : Il club bianconero ha preso il portiere per la prossima stagione, si tratta dell’estremo difensore del Racing Musso In attesa che si definisca l’operazione Meret, seguito da Napoli e Roma, l’Udinese ha in pugno un nuovo portiere. Si tratta di Musso, estremo difensore classe ’94 del Racing Avellaneda. Operazione ormai ai dettagli, il club argentino infatti ha accettato l’offerta della famiglia Pozzo, che porterà ...

Calciomercato Napoli - sarà Meret l’erede di Reina : accordo con l’Udinese [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – Il presidente De Laurentiis continua a lavorare intensamente sul Calciomercato per costruire un Napoli sempre più forte, l’intenzione del numero uno azzurro è quella di accontentare il tecnico Carlo Ancelotti in ogni richiesta. Importante mossa nelle ultime ore per quanto riguarda la porta, sembrava vicino Areola ma sorpasso nelle ultime ore, il nuovo estremo di difensore sarà Meret. accordo raggiunto con ...

Calciomercato Udinese - acquisti da 35 milioni : nasce una squadra molto competitiva : Calciomercato Udinese – L’Udinese scatenata in queste ultime di Calciomercato, dopo alcune sessioni di mercato deludenti, il club bianconero ha deciso di uscire allo scoperto. Si sta lavorando anche in uscita per definire la trattativa con il Napoli per il portiere Meret, operazione da 35 milioni, pronti ad essere investiti in entrata per tre colpi veramente importanti. Stiamo parlando di Mandragora, accordo con la Juventus raggiunto ...

Calciomercato - il Napoli accelera per Meret : aumentata l'offerta all'Udinese : Napoli-Meret: avanti tutta. È il portiere dell'Udinese il prescelto dalla società azzurra per sostituire Pepe Reina. Dopo le trattative sfumate per Rui Patricio e Leno, e viste le alte richieste del ...

Calciomercato Udinese - 4 nuovi innesti : la squadra prende forma - l’11 [FOTO] : Calciomercato Udinese – Udinese al lavoro per la prossima stagione, dopo le ultime deludenti finestre di mercato, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista nelle prossima sessione, in particolar modo si avvicina sempre di più a chiudere una doppia trattativa con la Juventus, stiamo parlando del portiere Audero e del centrocampista Mandragora, per la difesa è stato chiesto al Milan il difensore Musacchio, per ...

Calciomercato Udinese - trattativa con il Napoli e doppio innesto in entrata : Calciomercato Udinese – Sono ore calde in casa Udinese, dopo l’annuncio di Velázquez come nuovo allenatore bianconero, il club è al lavoro per preparare la prossima stagione. trattativa con il Napoli per il portiere Meret, gli azzurri sono pronti a puntare sull’estremo difensore ma l’ostacolo principale al momento è rappresentato dal valore del cartellino, 25 milioni di euro. Il club bianconero ha individuato un eventuale ...

Calciomercato Udinese - il Porto ha puntato De Paul : UDINE - Il Porto fa shopping in Italia. Vorrebbe mettere le mani Rodrigo De Paul , il numero 10 dell' Udinese che gioca in Italia da due stagioni. Non solo. La dirigenza del Porto ha chiesto alla Roma ...

Calciomercato. Carnevale : «Il portiere titolare dell'Udinese sarà Meret» : UDINE - " Meret ? Assieme a Donnarumma è uno dei migliori giovani del panorama europeo. L'Udinese partirà con lui titolare, il presidente vuole così. Ricorda molto Handanovic e tecnicamente è anche ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - contatti con l’Udinese : occhi su Fofana : Calciomercato Torino – Via vai in casa Torino in vista della prossima stagione, il presidente Cairo è al lavoro per accontentare Walter Mazzarri in ogni richiesta. Dopo la doppia mossa per la difesa con gli arrivi di Bruno Peres e Lucas Verissimo, l’intenzione adesso è quella di rinforzare il centrocampo, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è finito il calciatore dell’Udinese Seko Mohamed Fofana, uno dei più ...

Calciomercato Udinese - ecco il primo nome per l’attacco : Calciomercato Udinese – L’Udinese prova ad avviare le prime trattative in vista della prossima stagione, mosse nelle ultime ore, secondo quanto rivelato da Skysport, la società sembrerebbe aver individuato l’uomo giusto per l’attacco. L’Udinese avrebbe infatti messo nel mirino l’esterno del Torino Vittorio Parigini, proponendo una prima offerta ai granata per accaparrarsi il calciatore. La trattativa si basa su un trasferimento ...