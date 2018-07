Calciomercato | Torreira all’Arsenal | dopo i Mondiali la presentazione

Calciomercato - l'Arsenal fa shopping in Serie A : preso Torreira dalla Sampdoria per 30 milioni : L'Inghilterra scippa alla Serie A un altro talento. L' Arsenal ha chiuso con la Sampdoria per l'acquisto di Lucas Torreira , 22enne centrocampista uruguaiano tra i migliori per rendimento nell'ultima ...

Calciomercato Arsenal - preso Torreira. La Sampdoria incassa 30 milioni : 5 in più della clausola : L' Arsenal ha il suo nuovo centrocampista, si tratta di Lucas Torreira che arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria. Accordo trovato tra i 'Gunners' e il club del presidente Ferrero , riuscito a ...

Calciomercato - Torreira ad un passo dall’Arsenal : i dettagli : Torreira si avvicina a grandi passi all’accordo con l’Arsenal, nulla da fare dunque per Napoli e Roma nella corsa al doriano Torreira ad un passo dall’Arsenal, accelerata decisiva del club londinese. Il calciatore della Sampdoria potrebbe volare in Premier League dopo le splendide stagioni in forza ai doriani. Secondo quanto rivelato da Sky, l’Arsenal avrebbe deciso di pagare 30 milioni a rate, anzichè i 25 della clausola ...

Calciomercato Sampdoria : preso il fantasista croato Majer. Torreira verso l’Arsenal [CIFRE e DETTAGLI] : Nuovo acquisto per la Sampdoria che ha ingaggiato il trequartista della Lokomotiv Zagabria, Lovro Majer. Vent’anni, il giocatore è stato prelevato per 7 milioni, più uno di bonus. Nell’ultima stagione ha realizzato 11 gol e servito 5 assist in 30 presenze. Nonostante la giovanissima età è già stato convocato nella Nazionale maggiore croata. Un investimento importante per la società blucerchiata che adesso deve definire il futuro di ...

Calciomercato Sampdoria - sorpresa sul futuro di Torreira : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria continua a muoversi in vista della prossima stagione, operazioni in entrata ed uscita per il club blucerchiato. Nelle ultime ore novità a sorpresa sul futuro del centrocampista Torreira, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il calciatore piace anche all’Arsenal, la trattativa è iniziata, la clausola è di 25 milioni ma l’accordo potrebbe anche essere trovato su altre ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - nome a sorpresa per sostituire Torreira : Calciomercato Sampdoria – Sono ore caldissime per il Calciomercato della Sampdoria, in particolar modo nelle ultime ore assalto decisivo del Napoli per il centrocampista Torreira, nelle casse del club blucerchiato 30 milioni di euro, sarà il sostituto di Jorginho, pronto a trasferirsi al Manchester City. E la Sampdoria? Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb soluzione a sorpresa, si sta valutando la situazione legata a Daniele ...

Calciomercato Napoli - c'è il Liverpool su Torreira : Il centrocampista della Sampdoria piace tantissimo agli azzurri, ma come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la squadra campana non è l'unica ad essere interessata all'uruguayano. Nonostante il ...

Calciomercato - le trattative di oggi : Torreira per il Napoli : 1 di 3 Successiva TORINO - Da Leno a Chiesa , passando per Rodrigo , Vrsaljko, Grimaldo e Torreira . Sono questi i nomi caldi per il mercato estivo del Napoli , un mercato che dipenderà molto dalla ...