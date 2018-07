Calciomercato Sampdoria | passi in avanti per Jankto

Calciomercato Sampdoria - il saluto di Viviano : «Fatte scelte diverse» : Chi verrà al mio posto, chi verrà in futuro, chiunque esso sia, sostenetelo perché alla fine l'unica cosa che conta è che indossa la maglia più bella del mondo, quello non cambierà mai...me lo avete ...

Calciomercato Sampdoria : in arrivo il brasiliano Jandrei : Il portiere brasiliano Jandrei è vicinissimo alla Sampdoria, operazione praticamente definita: nella giornata di domani saranno limati gli ultimi dettagli con il Chapecoense. E poi, il 24enne arriverà in Italia, probabilmente a metà della prossima settimana, in tempo per unirsi ai nuovi compagni di squadra che si raduneranno il 5 luglio. L’accordo era stato impostato su una cifra di tre milioni che la Samp verserà al club brasiliano più ...

Calciomercato : Jandrei è sempre più vicino alla Sampdoria : Il portiere brasiliano Jandrei è sempre più vicino alla Sampdoria. Il club blucerchiato, infatti, ha alzato l’offerta alla Chapecoense arrivando a tre milioni, la stessa cifra che il club sudamericano aveva chiesto inizialmente alla società blucerchiata. Adesso la Samp cercherà un accordo con l’agente del giocatore ma la sensazione è che si possa arrivare velocemente a un’intesa per il ventiquattrenne portiere brasiliano ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - via Zapata : si pensa al doppio colpo in entrata : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è al lavoro per preparare la prossima stagione, il club blucerchiato sta lavorando intensamente sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Giampaolo. Nelle ultime ore importanti movimento per il reparto avanzato, ad un passo dalla cessione il colombiano Duvan Zapata, sempre più vicino al campionato cinese per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro ...

Calciomercato Sampdoria : Sportiello per la porta : GENOVA - Emiliano Viviano è andato allo Sporting Lisbona : la storia con la Samp si era chiusa. Vero è che il nuovo contratto è stato firmato dal presidente defenestrato de Carvalho , lo stesso di ...

Calciomercato Sampdoria-Parma - le ultime sul fronte portiere e non solo : Calciomercato Sampdoria-Parma, trattative caldissime nelle ultime ore, in casa ducale tiene banco il rischio retrocessione ma il club si muove intensamente sul mercato, chiusa la trattativa per il centrocampista Stulac. La Sampdoria sta per scegliere il portiere per la prossima stagione, incontro con Sportiello dell’Atalanta ma nelle ultime ore mossa a sorpresa, si tratta di Jandrei della Chapecoense mentre il Parma prova a chiudere ...

Calciomercato Sampdoria - Sabatini prepara il primo colpo : in arrivo il portiere brasiliano Jandrei : Il nuovo dirigente doriano ha individuato il primo colpo della sua gestione, si tratta del portiere brasiliano Jandrei Arrivato da pochi giorni alla Sampdoria, Walter Sabatini si è già messo al lavoro per rinforzare la rosa di Giampaolo. Il dirigente doriano ha individuato il primo colpo da piazzare in questo mercato, si tratta del portiere brasiliano Jandrei, giocatore classe 1993 di proprietà della Chapecoense. Nei prossimi giorni ...

Calciomercato Sampdoria - 10 milioni per La Gumina : GENOVA - La Samp stringe per Antonino La Gumina , il talento ventiduenne del Palermo , protagonista di questa ultima stagione in Serie B con 11 gol in campionato: sembra ormai sbaragliata la ...

Calciomercato Sampdoria - blitz Giampaolo-Osti-Sabatini a Milano : ecco i nomi in cima alla lista dei doriani : Dopo aver avuto il via libera di Marco Giampaolo, la Sampdoria si è buttata a capofitto su Antonino La Gumina del Palermo e Seko Fofana dell’Udinese Il mercato della Sampdoria è iniziato, il blitz andato in scena ieri a Milano tra Giampaolo, Osti e Sabatini ha dato il via alle trattative per quei giocatori inseriti all’interno di una lista ben precisa. Una volta ottenuto il via libera dell’allenatore, sono partite le operazione ...

Calciomercato Sampdoria : obiettivi Fofana e Jankto : Vertice a Milano sul mercato in casa Sampdoria tra l’allenatore Marco Giampaolo, il ds Carlo Osti e il neo responsabile dell’area tecnica blucerchiata Walter Sabatini. Si punta sul centrocampo per rinforzare la squadra e in prima fila ci sono Fofana e Jankto dell’Udinese. Intanto Giampaolo applaude l’arrivo di Sabatini: “Credo che Ferrero abbia fatto un grandissimo colpo, Sabatini lo reputo un conoscitore di calcio, ...

Lazio - Tare beffa la Sampdoria : le ultime schermaglie di Calciomercato : Igli Tare potrebbe annunciare nelle prossime ore un nuovo acquisto per la sua Lazio, vinto il duello di calciomercato con la Sampdoria di Ferrero Igli Tare si appresta a concludere un interessante colpo a centrocampo. Il ds della Lazio, sembra infatti aver battuto la Sampdoria nella corsa a Valon Berisha, centrocampista del Red Bull Salisburgo. Il club del presidente Lotito, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, avrebbe offerto 7 ...

Calciomercato Sampdoria - Mario Rui indiziato per la fascia sinistra : GENOVA - Mario Rui può essere il nuovo terzino sinistro della Sampdoria : il lusitano gode della fiducia di Giampaolo , che lo ha allenato ad Empoli . Con il Napoli si potrebbe intavolare una doppia ...