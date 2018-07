Calciatore ucciso a Milano | la perizia svela | Chiuso vivo nel bidone con

Shock Colombia - Sanchez minacciato di morte : “farai la fine di Escobar” - Calciatore ucciso dopo Usa ’94 : La Colombia si sa, ha una tifoseria molto calda, a volte anche un po’ sopra le righe: Sanchez è finito nel mirino dopo l’espulsione nella prima gara Il ritiro della Colombia è stato tristemente animato stamane, dalla notizia delle minacce di morte a Sanchez, centrocampista ex Fiorentina. “Farai la fine di Escobar”, hanno scritto alcuni tifosi su Twitter al povero calciatore, tweet prontamente cancellati dalla polizia ...

Alejandro Penaranda assassinato in Colombia/ Calciatore del Cortulua ucciso per motivi passionali? : Alejandro Penaranda assassinato in Colombia: tragica fine per il Calciatore del Cortulua, attaccante di 24 anni, è stato ucciso per motivi passionali?(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:50:00 GMT)

Sassari - Calciatore dilettante ucciso a coltellate/ Aveva difeso la sua fidanzata Eleonora (Pomeriggio 5) : Sassari, calciatore dilettante ucciso a coltellate: Aveva difeso la fidanzata Eleonora e la madre di quest'ultima. Il killer, reo confesso, è il 25enne Daniele Ventriglia.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 17:27:00 GMT)

SASSARI - Calciatore DILETTANTE UCCISO A COLTELLATE/ Nicola Della Morte - confessa il giovane fermato : SASSARI, CALCIATORE DILETTANTE UCCISO a COLTELLATE, regolamento di conti o stava difendendo la fidanzata? Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto sabato notte(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:13:00 GMT)

Calciatore di 23 anni ucciso a Sassari - l’arrestato confessa : “Regolamento di conti” : Una lite che si trascinava da mesi, con offese e calunnie, che è sfociata in un omicidio: è questo quanto avrebbe confessato il giovane di 25 anni arrestato per aver accoltellato e ucciso nella periferia di Sassari Nicola Della Morte, un Calciatore dilettante di 23 anni. Interrogato per ore, l’uomo ha fatto le prime ammissioni, indicando anche il luogo dove aveva nascosto il coltello usato per il delitto.Continua a leggere

Sassari - Calciatore dilettante ucciso a coltellate : killer arrestato dopo la fuga : Sassari, calciatore dilettante ucciso a coltellate: killer arrestato dopo la fuga Sassari, calciatore dilettante ucciso a coltellate: killer arrestato dopo la fuga Continua a leggere L'articolo Sassari, calciatore dilettante ucciso a coltellate: killer arrestato dopo la fuga proviene da NewsGo.

Calciatore ucciso - l'arrestato confessa : ANSA, - SASSARI, 28 MAG - Omicidio nella notte a Ottava, borgata di Sassari. Un giovane Calciatore dilettante, Nicola della Morte, 23 anni, di origine lombarda, è stato ucciso da una coltellata ...

SASSARI - Calciatore ucciso A COLTELLATE : ARRESTATO CONFESSA/ Ultime notizie : vecchie ruggini con la vittima : Nicola Della Morte, CALCIATORE dilettante 23enne, è stato UCCISO a SASSARI dopo una lite in un locale, con una coltellata al petto: si cerca killer 25enne in fuga.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 20:37:00 GMT)

Sassari - Calciatore dilettante ucciso a coltellate : killer arrestato dopo la fuga : Un uomo di 23 anni, Nicola Della Morte, impiantista e calciatore dilettante dell'Ottava , è stato ucciso nella notte nelle vicinanze del campo sportivo della borgata di Sassari. Ad accoltellarlo al ...

Sassari - Calciatore dilettante ucciso a coltellate : preso l'assassino in fuga : Il 23enne Nicola Della Morte è stato colpito al petto da un 25enne di Carbonia, attualmente ricercato dai carabinieri

Ucciso per una banale lite un Calciatore dell'Ottava. Sgomento nel sassarese : Nicola Della Morte Ucciso nella notte a Ottava. Nicola Della Morte aveva solo 23 anni. Nato a Chiavenna, in provincia di Sondrio, ma impiantista a Sassari. Amava il calcio e giocava nell'Ottava, ...

Calciatore dilettante ucciso davanti ai compagni : arrestato il killer - è un coetaneo : Un giovane di 23 anni, Nicola Della Morte, nato a Chiavenna , Sondrio, , impiantista e Calciatore dilettante dell'Ottava, è stato ucciso nella notte nelle vicinanze del campo sportivo della borgata di ...

Sassari - Calciatore dilettante ucciso a coltellate : killer preso dopo la fuga : Sassari, calciatore dilettante ucciso a coltellate: killer preso dopo la fuga Sassari, calciatore dilettante ucciso a coltellate: killer preso dopo la fuga Continua a leggere L'articolo Sassari, calciatore dilettante ucciso a coltellate: killer preso dopo la fuga proviene da NewsGo.

Sassari - Calciatore di 23 anni ucciso dopo una lite : giocava in prima categoria : Perdere la vita soli 23 anni, farlo davanti agli occhi increduli di amici e compagni di squadra. Una coltellata al petto dopo una lite: è morto così Nicola Della Morte, impiantista originario di ...