Cade dalla fune e muore Rientra oggi la salma di Matteo Pancaldi

Gattatico - Cade dalla moto e vola sotto al ponte dell'Enza : morto a 37 anni Stefano Moretti : L'incidente poco prima delle 2, sulla via Emilia in località ponte Enza. Il 37enne di Gattatico stava guidando la sua moto, una Suzuki 1000, quando ha perso il controllo ed è stato sbalzato da sella. ...

BCT e Good ACademy offrono uno stage gratuito per conoscere i mestieri dalla voce. : ... prepara professionisti e giovani, attraverso le 4 discipline principali della voce, ad un approccio più performante, sicuro e incisivo verso il mondo dello spettacolo e della comunicazione. Grazie ...

Ballottaggi - avanza la Lega - M5S tiene. Il Pd Cade nelle roccaforti : dalla Toscana all'Umbria : Prima era la Lega nord, ed era il partito della Padania. Da ieri, la Lega, si è conquistata sul campo l'eliminazione di quel nord dal proprio logo e si è aperta un'autostrada...

Siena - bimba Cade in un pozzo/ Ultime notizie - salvata dalla mamma e da un passante-eroe nell'acqua gelida : San Quirico d'Orcia, Siena: bimba cade nel pozzo di 7 metri, salvata dalla mamma e da un passante calato con una fune nell'acqua gelida delle falde.

Bambina di tre anni Cade in un pozzo - salvata dalla mamma e da un passante : Tragedia sfiorata a San Quirico d'Orcia , nel senese, dove nel primo pomeriggio una Bambina è scivolata in un pozzo profondo 7 metri all'interno della sua abitazione. Al momento della caduta il pozzo ...

Ivrea - cerca di scavalcare - Cade dalla finestra : Mamma 37enne aveva dimenticato le chiavi, è grave al Cto. L'allarme dato dai vicini: 'Una donna forte, preghiamo per lei'

Cade dalla bici mentre passeggia - muore un giovane di 24 anni : Non ce l'ha fatta Rocco Perrino , il giovane di 24 anni di Poggiomarino. E' deceduto questa mattina all'ospedale di Nocera Inferiore. Era stato ricoverato in rianimazione dopo il malore improvviso che ...

Bimba di 10 anni Cade dalla seggiovia : ANSA, - MODENA, 9 GIU - Una bambina di dieci anni è ricoverata in condizioni che sarebbero critiche al Policlinico di Modena , la prognosi è riservata, sono ancora in corso accertamenti, ma non ...

Brindisi - incidente durante la processione del Corpus domini : l’arcivescovo scivola dalla sella e Cade da cavallo : Brutto incidente per il vescovo di Brindisi, monsignor Domenico Calidandro, durante la processione del Corpus domini. Come documentato da una diretta video del sito di news locale Bridisitime. it (di cui pubblichiamo un estratto), poco dopo l’inizio della processione il vescovo è scivolato dalla sella del cavallo ed è caduto di per terra di schiena, davanti a decine di fedeli. Soccorso dall’ambulanza e portato in ospedale, Calidandro ...

Cade dalla tettoia mentre ripara lo stendibiancheria : 45enne morto sul colpo : Caduta mortale da un’altezza di quattro metri per un uomo di San Salvo salito stamani su una tettoia in vetroresina, che ha ceduto sotto il suo peso, per riparare una carrucola stendibiancheria. L’incidente è avvenuto in uno stabile di via Monte Grappa. La vittima, di 45 anni, è morta sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. L'articolo Cade dalla tettoia mentre ripara lo stendibiancheria: 45enne morto sul ...