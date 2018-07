Cad it | sale di un ulteriore 40% in SFB

Sale su una tettoia per gioco e Cade : Chiara muore a 19 anni : La ragazza è morta la scorsa notte: era ricoverata da giorni in gravi condizioni dopo essere caduta da quattro metri di altezza. Si era arrampicata per gioco su una tettoia ma ha perso l'equilibrio ed è precipitata sul marmo.Continua a leggere

Halo Fireteam Raven : 343 Industries annuncia il nuovo shooter arCade per le sale giochi : 343 Industries ha annunciato la prossima entrata nel franchise di Halo, ovvero Halo: Fireteam Raven.Questa notizia proviene dal sito web ufficiale di Halo Waypoint, che fornisce tutti i dettagli essenziali sul prossimo titolo. Secondo il comunicato stampa, Halo: Fireteam Raven è attualmente co-sviluppato da Raw Thrills e Play Mechanix.Ambientato nello stesso periodo di Halo Combat Evolved e Halo ODST, i giocatori vestiranno i panni di un soldato ...

Salerno - venticinque anni - è incinta : Cade dalla scala e muore : Aveva 25 anni, ieri era il suo compleanno, abitava a Oliveto Citra, in provincia di Salerno . Da un anno si era sposata con Vito e aveva ancora sul viso il sorriso di quel giorno. Un sorriso che ...

Giro d'Italia - al via la crono a Gerusalemme. Froome Cade in ricognizione : Il Giro d'Italia ha preso il via proprio oggi, con partenza da Gerusalemme , e già rischiava di perdere uno dei suoi più grandi protagonisti. Chris Froome, infatti, è caduto durante la ricognizione ...

