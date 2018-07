repubblica

: Cacciatore di finti Modigliani denuncia un altro falso - continimarco : Cacciatore di finti Modigliani denuncia un altro falso -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Carlo Pepi: "Non è il ritratto di Jeanne Hebuterne, la donna del pittore, quello che sta per andare in mostra a Spoleto"