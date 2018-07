Bugie su di me | Salvini annuncia querele

Migranti - Spagna : Open Arms sbarcherà a Barcellona | Malta a Salvini : “Basta Bugie” : Migranti, Spagna: Open Arms sbarcherà a Barcellona | Malta a Salvini: “Basta bugie” Migranti, Spagna: Open Arms sbarcherà a Barcellona | Malta a Salvini: “Basta bugie” Continua a leggere L'articolo Migranti, Spagna: Open Arms sbarcherà a Barcellona | Malta a Salvini: “Basta bugie” proviene da NewsGo.

Open Arms : “I 100 migranti morti ieri colpa di Guardia costiera italiana e libica”. Malta : "Stop alle Bugie di Salvini" : Una nave della Ong catalana Open Arms stamattina ha salvato 59 migranti, su un gommone al largo della Libia postando poi su Twitter la foto dell’avvenuto salvataggio. Una seconda imbarcazione della Open Arms invece, su indicazione della autorità libiche secondo la Repubblica, si starebbe dirigendo in queste ore verso un altro gommone con oltre sessanta persone a bordo bisognose di soccorso.Se confermata la notizia sarebbe clamorosa: una Ong ...

Migranti - Travaglio : “Salvini? Racconta Bugie - perché gli sbarchi continuano e i porti non sono stati chiusi” : “Salvini? Racconta bugie, perché gli sbarchi stanno continuando. L’Italia fortunatamente ha una Costituzione, deve rispettare dei trattati internazionali e la convenzione dei diritti dell’uomo. Quindi, continuano ad arrivare navi della Marina Militare Italiana e della nostra Guardia Costiera che portano i Migranti“. sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ...

Migranti - nave Open Arms verso la Spagna. Ministro maltese contro Salvini : “La smetta con le Bugie” : “Benvenuti. È il capitano che parla. Siamo diretti in Spagna“. Con l’annuncio a bordo del comandante Marco Martinez finisce l’attesa per la nave della ong spagnola Open Arms, che attraccherà in Spagna dopo il no dell’Italia. L’imbarcazione ha salvato 59 Migranti nel Mediterraneo: 50 uomini, cinque donne e quattro minorenni. Una vicenda che scatena lo scontro a distanza tra Salvini e il suo omologo ...

Migranti - Malta a Salvini : basta Bugie : 14.23 L'intervento di Open Arms è avvenuto "in zona Sar libica, tra Libia e Lampedusa, Italia. Salvini la smetta di diffondere notizie scorrette tirando in ballo Malta senza alcuna ragione". Così in un tweet il ministro dell'Interno maltese Michael Farrugia, pubblicando una mappa con le distanze tra il punto dove si trova la nave della Ong, Lampedusa e Malta. "Questi sono fatti aggiunge - non opinioni". Gli fa eco il portavoce del governo La ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : le Bugie di Salvini sul censimento dei Rom e il “caso” Lanzalone : E’ vero che con il censimento dei rom proposto da Matteo Salvini si possono distinguere quelli italiani da quelli stranieri ed espellere questi ultimi? E’ vero che la giunta Raggi a causa del consulente poi arrestato Luca Lanzalone ha asservito i pubblici poteri nelle mani del costruttore Luca Parnasi con atti illegittimi che oggi vengono annullati ragion per cui non si può più fare lo stadio della Roma? Ed è vero che ...

Governo : Marattin (Pd) - Tria smentisce Bugie Salvini-Di Maio : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “L’odierna intervista del ministro dell’economia Tria al Corriere è un ceffone in faccia a Di Maio e Salvini che vengono smentiti su tutta la linea economica. In sintesi su Euro, debito, Fornero, flat tax, reddito di cittadinanza, Salvini e Di Maio hanno raccontato una sacco di bugie ai loro elettori e al Paese. Smentiti anche su mini-bot e Cdp, che rimarrà al di fuori della Pa. Insomma, il ...

Flat Tax - Salvini smentisce la ricostruzione dei Media : ‘Inventano Bugie’ : “Incredibile come i giornalisti italiani riescano a inventarsi bugie dalla mattina alla sera”. Matteo Salvini non ci sta e lo scrive chiaramente sulla sua pagina Facebook. Il neo ministro dell’Interno ce l’ha con la ricostruzione giornalistica, proposta da alcuni importanti operatori dell’informazione che, a suo dire, avrebbero stravolto il senso della sua intervista concessa questa mattina, 6 giugno, alla trasmissione Radio anch’io, trasmessa ...