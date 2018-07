wired

: Brevetti, ecco dove investono i governi per diventare campioni di ricerca - micheleiurillo : Brevetti, ecco dove investono i governi per diventare campioni di ricerca - Lauraenientepiu : Brevetti, ecco dove investono i governi per diventare campioni di ricerca - elenabulla1 : titolare di numerosi brevetti su parti di vaccini si batte per venderli? ROBERTO BURIONI, IL MAGO DEI VACCINI / EC… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) L’ultimo esempio positivo arriva dall’Italia. Nello specifico dall’università Bicocca di Milano. Che ha ricevuto un milione di euro per la cessione di un brevetto a Glass to power, spinoff dell’ateneo. Con l’obiettivo di andare sul mercato nel 2019, l’azienda produce lastre di plexiglass che contengono nanocristalli. E che, in buona sostanza, trasformano una finestra in un pannello solare. Bene, ma cosa serve per arrivare a questo punto? Quali sono, in altre parole, le condizioni che favoriscono lo sviluppo di tecnologie che possono? E, di conseguenza, hanno riflessi positivi sull’innovazione in generale ma anche a livello economico? Per provare a capirlo, Wired ha incrociato alcuni dati. Intanto i. O, per essere precisi, le domande di brevetto. La fonte dei dati è la Banca mondiale. Sono inoltre stati normalizzati ...