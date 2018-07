Brasile-Messico 2-0 | Mondiali 2018 | pagelle e tabellino

Mondiale 2018 : irresistibile Brasile va avanti battendo Messico 2-0. Stasera Belgio-Giappone - ore 20 - : Aggiornamento Alla fine il Brasile, quello che tutti conoscono, è venuto fuori in questo ottavo di finale. Certamente i carioca hanno in questo momento una marcia in più, non servono i supplementari ...

Il Brasile ha eliminato il Messico e si è qualificato ai quarti di finale dei Mondiali : Il Brasile ha battuto il Messico per 2 a 0 agli ottavi di finale dei Mondiali in Russia, eliminandolo dal torneo e qualificandosi ai quarti. Per il Brasile ha segnato prima Neymar, al 51esimo, dopo un bello scambio con Willian, The post Il Brasile ha eliminato il Messico e si è qualificato ai quarti di finale dei Mondiali appeared first on Il Post.

Calcio - Mondiali 2018 : Neymar spedisce in orbita il Brasile - al Messico non basta un super Ochoa : bastano due guizzi di di Neymar per regalare al Brasile il pass per i quarti di finale ai Mondiali 2018 in Russia. La compagine carioca batte 2-0 il Messico grazie ad un gol del suo gioiello, servito da uno scatenato Willian, e ad un tocco ravvicinato di Firmino, servito proprio da Neymar, al termine di un match scorbutico contro un avversario coriaceo, in cui ad esaltarsi è soprattutto il portiere Ochoa, autore di diverse parate spettacolari. ...

Pagelle Brasile-Messico 2-0 - Mondiali 2018 : Neymar trascinante - Willian devastante. Lozano il migliore dei suoi : Prosegue la marcia del Brasile, che vola ai quarti di finale del Mondiale battendo per 2-0 il Messico. A trascinare i verdeoro è stato Neymar, migliore in campo insieme a Willian, che ha messo a ferro e fuoco la difesa messicana. La squadra di Tite conferma ancora una volta la sua qualità, rafforzando lo status di favorita per la vittoria finale. Al Messico non è bastato il solito talento di Lozano. BRASILE (4-2-3-1) Alisson 6 – ...

