Braccati dal mistero | viviamo in attesa di uno sconosciuto Gli ultimi appunti di Dino

ilfoglio

: RT @ilfoglio_it: Henry Beyle pubblica in una nuova edizione “Il reggimento parte all’alba”, il libro incompiuto di #Buzzati sulla morte. Do… - garak7 : RT @ilfoglio_it: Henry Beyle pubblica in una nuova edizione “Il reggimento parte all’alba”, il libro incompiuto di #Buzzati sulla morte. Do… - ilfoglio_it : Henry Beyle pubblica in una nuova edizione “Il reggimento parte all’alba”, il libro incompiuto di #Buzzati sulla mo… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) “E’ che tutti vivono così, come se da un’ora all’altra dovesse arrivare qualcuno; non l’assalto di un nemico, ma qualcuno,; non si può dire chi”. Che cosa è l’uomo perché qualcuno venga a trovarlo? Di chesiamo fatti, noi tutti, chetesi aspettando uno? Perché