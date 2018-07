Boxe | Randazzo-Demario | i due pesi superleggeri a confronto

sportfair

(Di lunedì 2 luglio 2018) Un incontro da non perdere quello all’interno del campo dell’Aurora Calcio 1947 tra Lucianoe NicolasIl 13 luglio, ad Alessandria, il peso superleggero Luciano(25 anni, 11 vittorie, 3 sconfitte e 3 pareggi) sfiderà l’argentino Nicolas(24 anni, 8-2-2) sulla distanza delle 8 riprese. La manifestazione si svolgerà all’interno del campo dell’Aurora Calcio 1947 e sarà organizzata dalla Opi Since 82 di Salvatore Cherchi in collaborazione con il main sponsor Aurora Calcio 1947, che milita nel girone H del campionato di prima categoria. L’evento avrebbe dovuto svolgersi il 22 giugno, ma un lieve infortunio occorso ane ha causato lo spostamento. Nato e residente a Ranchos, una cittadina a 110 km da Buenos Aires, il 26 dicembre 1993, professionista dal dicembre 2015, Nicolasè ottimista riguardo all’esito del match: “ho visto i ...