Boxe | Joshua | Wilder si allontana | probabile la sfida con Povetkin a settembre

Blastingnews

(Di lunedì 2 luglio 2018) L'accordo tra Anthonye Deontay, per giungere al combattimento di riunificazione del titolo mondiale dei pesi massimi VIDEO, non si è ancora concretizzato. Sembra ormai scontato, pertanto, chemettera' in palio le cinture Super WBA, IBF, IBO e WBO il prossimocontro Alexandernte ufficiale indicato dalla WBA. Il presidente della federazione, Gilberto Mendoza, aveva concesso al pluricampione mondiale britannico un mese per prore i colloqui con. Ma considerato che l'intesa tra le parti è ancora da concordare, ha invitato lo staff dia finalizzare il match contro lonte obbligatorio.aderisce al codice antidoping WADA Alexander, campione mondiale regolare WBA per quasi due anni dal 2011 al 2013, è faticosamente risalito ai vertici dellainternazionale dopo aver fallito due test antidoping ...