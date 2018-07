: Borse Ue giù, Milano chiude a -0,92% - TelevideoRai101 : Borse Ue giù, Milano chiude a -0,92% - fisco24_info : Il mix dazi-Germania pesa sulle Borse. A Piazza Affari (-0,9%) Recordati ko #Fisco,#Contabilità,#Economia,… -

Chiusura in calo per Piazza Affari, che comunque riduce le perdite. L'indice Ftse Mib, arrivato a -2% in avvio di seduta, cede lo 0,92% a 21.427 punti. In territorio negativo anche le altreeuropee, penalizzate dalle tensioni sui dazi e dalle incertezze sulla situazione politica in Germania. Londra termina in flessione dello -1,17%, Parigi segna -0,88%, Francoforte -0,55%. Lo spread Btp-Bund, partito in rialzo, ripiega sui 236punti base.(Di lunedì 2 luglio 2018)