Borse | Milano in rosso con le paure mondiali sul commercio

Borse Ue giù - Milano chiude a -0 - 92% : 18.32 Chiusura in calo per Piazza Affari, che comunque riduce le perdite. L'indice Ftse Mib, arrivato a -2% in avvio di seduta, cede lo 0,92% a 21.427 punti. In territorio negativo anche le altre Borse europee, penalizzate dalle tensioni sui dazi e dalle incertezze sulla situazione politica in Germania. Londra termina in flessione dello -1,17%, Parigi segna -0,88%, Francoforte -0,55%. Lo spread Btp-Bund, partito in rialzo, ripiega sui ...

Borse in calo - Milano peggiore d’Europa I timori sulla tenuta del governo tedesco : Piazza Affari a -1,9 per cento, spread a 245 punti. Pesanti le banche. Ma in Italia aumenta l’occupazione: è al top da dieci anni

La crisi tedesca manda in tilt le Borse. A Milano crolla Recordati : Teleborsa, - La crisi del Governo tedesco manda al tappeto Piazza Affari e le altre principali Borse europee, tutte in forte calo in avvio di seduta. L'alleanza CDU-CSU è in bilico dopo che il ...

Le Borse europee corrono dopo accordo Ue - Milano +1 - 5% : Milano, 29 giu. , askanews, Borse europee toniche in mattinata, in recupero dopo le recenti perdite, spinte anche dall'accordo raggiunto nella notte a Bruxelles sui migranti. Maglia rosa a Piazza ...

Borse europee in rialzo - Milano a +1 - 31% : 9.44 Apertura in netto rialzo per le Borse europee, dopo l'accordo raggiunto al vertice europeo sulla gestione dei migranti. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +1,31% a 21.712 punti. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 236 punti, con rendimento del decennale al 2,707%. Londra +0,84%, Parigi +1,12% e Francoforte +1,03%. Euro a 1,1641 dollari e 128,84 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse - Milano chiude in rosso : STM e industriali sul fondo : (Alliance News) - Piazza Affari chiude in rosso la penultima seduta settimanale, con le maggiori perdite che si registrano fra i titoli degli industriali. Le questioni commerciali continuano a preoccupare...

Borse Europa in rosso - Milano -0 - 47% : ANSA, - Milano, 28 GIU - Seduta sull'altalena per le Borse europee, che hanno di nuovo virato in negativo. Francoforte cede lo 0,5%, Madrid lo 0,7%, Milano lo 0,47%, Parigi lo 0,23% e Londra lo 0,17%. ...

Milano positiva - Borse europee contrastate : (Alliance News) - Piazza Affari chiude in positivo la seconda seduta di settimana, dopo una giornata priva di importanti notizie economiche. Dall'

I timori sulla guerra dei dazi affossano le Borse - Milano chiude in forte calo - -2 - 44% : I timori di una guerra commerciale dovuta a nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti ha affossato la Borsa di Milano , -2,4%, , in linea con i listini europei e con l'andamento negativo di Wall Street. ...

Timori dazi - Borse giù. Milano -2 - 44% : 18.20 Lunedì nero per Piazza Affari che chiude in forte calo anche sui Timori di un'escalation della guerra commerciale in vista di nuovi dazi previsti dagli Usa. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 2,44% a 21.355 punti. All Share -2,26%. Tra i titoli peggiori, Prysmian (-10%). Male anche le altre principali Borse europee: Londra perde il 2,24%, Francoforte il 2,46% mentre Parigi cede l'1,92%. Wall Street accentua il calo. Risale lo spread ...