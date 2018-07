Borse in calo | sale lo spread | pesano i timori sulla tenuta del governo tedesco

Spread in rialzo oltre quota 240. Piazza Affari in calo (con le altre Borse europee) : Borsa in netto calo in apertura e Spread in deciso rialzo. I mercati italiani iniziano la settimana con un sensibile affanno, ma le cause potrebbero essere fuori dai confini a partire dai timori per il futuro governo tedesco in bilico per le questioni dell’immigrazione e l’avvicinarsi dell’introduzione dei dazi su acciaio e alluminio imposti dagli Stati Uniti. Tanto è vero che il ribasso non riguarda solo Milano (apertura con segno meno e ...

Borse Europa in calo su paure dazi - Francorte -1 - 39% : Milano, 28 giu. , askanews, Chiusure in calo per le principali Borse europee, colpite dalle paure legate alla guerra dei dazi che hanno penalizzato in particolar modo i titoli dei comparti auto e suoi ...

Piazza Affari in calo insieme alle altre Borse europee : All'ordine del giorno figurano temi scottanti quali migrazione, sicurezza, difesa, Brexit e, ovviamente, economia e finanza. Intanto, la BCE rimane più che mai decisa a proseguire con gli stimoli per ...

I timori sulla guerra dei dazi affossano le Borse - Milano chiude in forte calo - -2 - 44% : I timori di una guerra commerciale dovuta a nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti ha affossato la Borsa di Milano , -2,4%, , in linea con i listini europei e con l'andamento negativo di Wall Street. ...

Borse - Mlano in calo : crolla Prysmian per problemi al cavo tra Scozia e Galles : (Alliance News) - Chiude in calo il principale indice di Piazza Affari la prima seduta di scambi della settimana, passata tutta in rosso per via delle preoccupazioni legate alla guerra commerciale tra USA e le altre...

Borse europee in calo - Milano a -0 - 72% : 9.40 Avvio di settimana con segno negativo per le Borse europee, penalizzate dai timori per una guerra commerciale tra Usa e Cina da una parte e l'Europa dall'altra. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,78% a 21.730 punti. Margine Btp-Bund tedesco in rialzo a 242 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,74%. Londra -0,55%, Parigi -0,68% e Francoforte -0,65%. Euro a 1,1646 dollari e 127,57 yen.

Borse europee in calo. Piazza Affari limita le perdite : In Italia, occhi puntati sul primo compito del Governo Lega M5S, dove la discussione sul DEF , Documento di Economia e Finanza, è entrata nel vivo. Scambi in ribasso per l'Euro / Dollaro USA che ...

Borse in calo su dazi. Milano a -1 - 37% : 9.20 Apertura negativa per le Borse europee, dopo il tonfo delle piazze asiatiche penalizzate dai timori della guerra dei dazi tra Usa e Cina. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -1,37% a 21.797 punti. Scarto Btp-Bund tedesco in rialzo a 220 punti in avvio,con rendimento del decennale al 2,57%. Londra -1,05%, Parigi -1,15% e Francoforte -1,46%. Euro a 1,1607 dollari e 127,32 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Effetto dazi-Trump - Borse cinesi in calo : 4.02 Le Borse cinesi accusano il colpo delle sanzioni per 50 mld di dollari annunciate venerdì dagli Usa,con l'aggiunta della minaccia appena comunicata da Trump di nuove misure al 10% su altri prodotti made in China per altri 200mld. L'indice Composite di Shanghai, alla prova dei mercati dopo il festivo, cede in avvio l'1,58%, a 2.974,09 punti,scivolando nelle primissime battute intorno ai minimi degli ultimi 21 mesi, mentre quello di ...

Spread sale a 250 punti dopo Bce - euro crolla sotto 1 - 18. Borse in calo : La Bce ha deciso di dimezzare gli acquisti di asset da ottobre e concluderli a fine dicembre. Borse riducono i ribassi, Milano azzera le perdite. Sul Ftse Mib bene Finecobank e Prysmian. Ferrari aggiorna ancora i massimi...

Fari puntati sulla Bce : si discute la fine del Qe. Borse in calo : Ieri Wall Street ha chiuso in calo mentre oggi e Borse asiatiche sono state penalizzate soprattutto dai deludenti dati arrivati dall'economia cinese, con la produzione indusstriale e le vendite al ...

Borse caute in attesa di Fed e BCE. Spread BTP/Bund ancora in calo : Teleborsa, - Partenza in frazionale rialzo per Piazza Affari in un' Europa che sceglie invece la via della cautela in vista dei meeting di politica monetaria della Federal Reserve e della Banca ...