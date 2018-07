Borse giù con dazi e caos politico a Berlino. Spread a 248 punti. A Piazza Affari Ko Recordati : Tensione anche per l'incertezza politica in Germania , scontro Merkel-Seehofer sul tema dei migranti, . A Piazza Affari precipitano le azioni della casa farmaceutica che si allineano al prezzo dell'...

Borse giù con dazi e caos politico Berlino. A Piazza Affari ko Recordati : Non si abbassa la tensione da guerra commerciale, con il progetto Usa (smentito dal segretario al Tesoro Mnuchin) di lasciare il Wto e la risposta del Canada ai dazi statunitensi. Tensione anche per l'incertezza politica in Germania (scontro Merkel-Seehofer sul tema dei migranti) . A Piazza Affari precipitano le azioni della casa farmaceutica che si allineano al prezzo dell'offerta pubblica che sarà lanciata dal fondo Usa Cvc...

Borsellino - giudici : "Investigatori dietro il depistaggio più grave" : Le dichiarazioni di "falsi pentiti" avevano portato in carcere sette innocentii. Nel mirino Arnaldo La Barbera, funzionario di polizia: l'uomo, deceduto, avrebbe avuto un ruolo determinante nella costruzione delle false collaborazioni con la giustizia e nella sparizione dell'agenda del magistrato.

Strage Via D'Amelio - "più grande depistaggio della storia"/ Borsellino Quater e finti collaboratori giustizia : Paolo Borsellino, Strage di via D'Amelio: "Il più grande depistaggio della storia". Misteri e lacune dopo la morte del procuratore anti-mafia.

Strage Via D’Amelio - “più grande depistaggio della storia”/ Borsellino Quater e finti collaboratori giustizia : Strage di via D’Amelio: “Il più grande depistaggio della storia”. Misteri e lacune dopo la morte del procuratore anti-mafia, Paolo Borsellino. Lo ha stabilito ieri la Corte d'Assise(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:40:00 GMT)

Borsellino - sentenza inquietante : 'Un grave depistaggio giudiziario' : la conclusione descritta nelle 1865 pagine della Corte d'Assise di Caltanissetta con cui, nell'aprile del 2017, furono condannati all'ergastolo per strage Salvino Madonia e Vittorio Tutino. L'ex ...

Borsellino quater - giudici : “Investigatori dietro il depistaggio più grave della storia giudiziaria italiana” : Borsellino quater, giudici: “Investigatori dietro il depistaggio più grave della storia giudiziaria italiana” Borsellino quater, giudici: “Investigatori dietro il depistaggio più grave della storia giudiziaria italiana” Continua a leggere L'articolo Borsellino quater, giudici: “Investigatori dietro il depistaggio più grave della storia giudiziaria italiana” proviene da NewsGo.

Borsellino - giudici : "Investigatori dietro il depistaggio più grave della storia giudiziaria" : Le dichiarazioni di "falsi pentiti" avevano portato in carcere sette innocentii. Nel mirino Arnaldo La Barbera, funzionario di polizia: l'uomo, deceduto, avrebbe avuto un ruolo determinante nella costruzione delle false collaborazioni con la giustizia e nella sparizione dell'agenda del magistrato.

Sentenza Borsellino : 'fu uno dei più gravi depistaggi nella storia giudiziaria italiana' : la conclusione descritta nelle 1865 pagine della Sentenza con cui, nell'aprile del 2017, furono condannati all'ergastolo per strage Salvino Madonia e Vittorio Tutino e a 10 anni per calunnia Francesco ...

Borsellino quater - giudici : 'Investigatori dietro il depistaggio più grave della storia giudiziaria italiana' : Furono " soggetti inseriti nell'apparato dello Stato " a indurre Vincenzo Scarantino a mentire sulla strage di via D'Amelio , costata la vita a Paolo Borsellino . E' quanto hanno ricostruito i giudici ...

Borsellino.Giudici : "gravi depistaggi" : 02.27 Nelle motivazioni della sentenza del processo Borsellino quater, depositate ieri sera, la Corte d'Assise di Caltanisetta dedica un lungo capitolo al falso pentito Scarantino. "Le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino sono state al centro di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana". Per la prima volta i giudici di Caltanissetta scrivono del clamoroso depistaggio delle indagini sulla strage di Via d'Amelio costata la ...

Trump non rassicura Asia - Borse giù : ANSA, - MILANO, 28 GIU - I messaggi contrastanti in arrivo dagli Stati Uniti tengono in tensione i mercati Asiatici. I toni 'meno bellicosi' del presidente Donald Trump in tema di limiti agli ...

Timori dazi - Borse giù. Milano -2 - 44% : 18.20 Lunedì nero per Piazza Affari che chiude in forte calo anche sui Timori di un'escalation della guerra commerciale in vista di nuovi dazi previsti dagli Usa. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 2,44% a 21.355 punti. All Share -2,26%. Tra i titoli peggiori, Prysmian (-10%). Male anche le altre principali Borse europee: Londra perde il 2,24%, Francoforte il 2,46% mentre Parigi cede l'1,92%. Wall Street accentua il calo. Risale lo spread ...

Borse - Milano giù : warning di Daimler pesa su FCA : (Alliance News) - Piazza Affari termina la penultima seduta della settimana in calo, guadagnando la maglia nera in Europa, in una giornata poco interessante per quanto riguarda le notizie...