Borse europee deboli in avvio di seduta | spread in rialzo

Spread in rialzo oltre quota 240. Piazza Affari in calo (con le altre Borse europee) : Borsa in netto calo in apertura e Spread in deciso rialzo. I mercati italiani iniziano la settimana con un sensibile affanno, ma le cause potrebbero essere fuori dai confini a partire dai timori per il futuro governo tedesco in bilico per le questioni dell’immigrazione e l’avvicinarsi dell’introduzione dei dazi su acciaio e alluminio imposti dagli Stati Uniti. Tanto è vero che il ribasso non riguarda solo Milano (apertura con segno meno e ...

Piazza Affari e Borse europee attese in ribasso in avvio su tensioni commerciali e politiche : A questo scenario già teso, si aggiunge in Europa la crisi governativa in Germania, con la cancelliera Angela Merkel al centro delle polemiche per la sua politica migratoria in Europa. Secondo alcune ...

Rimbalzi per le Borse europee - Francoforte +1 - 07% : Milano, 29 giu. , askanews, Chiusure positive per le principali Borse europee protagoniste di Rimbalzi dopo le recenti perdite, spinte anche dall'accordo raggiunto nella notte a Bruxelles sui migranti ...

Borse europee in rialzo - Milano a +1 - 31% : 9.44 Apertura in netto rialzo per le Borse europee, dopo l'accordo raggiunto al vertice europeo sulla gestione dei migranti. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +1,31% a 21.712 punti. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 236 punti, con rendimento del decennale al 2,707%. Londra +0,84%, Parigi +1,12% e Francoforte +1,03%. Euro a 1,1641 dollari e 128,84 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee in difficoltà - frana Francoforte : I dazi di Trump, il rallentamento dell'economia mondiale, il nuovo Governo italiano che non accetta più il ruolo di zerbino della Germania come ai tempi di Monti/Letta/Renzi/Gentiloni, insomma, diverse circostanze hanno messo in grande ...

Le Borse europee sono in tensione - negativo anche il Ftse Mib : Al di la' delle implicazioni umanitarie l'argomento e' dirompente anche da un punto di vista politico, tanto che Angela Merkel rischia di chiudere la sua carriera politica proprio su questo punto. E ...

Piazza Affari in calo insieme alle altre Borse europee : All'ordine del giorno figurano temi scottanti quali migrazione, sicurezza, difesa, Brexit e, ovviamente, economia e finanza. Intanto, la BCE rimane più che mai decisa a proseguire con gli stimoli per ...

Borse europee sui livelli precedenti : Teleborsa, - Altalenante Piazza Affari, tornata sulla parità a metà seduta . Seduta prudente per le altre principali Borse del Vecchio Continente, in allerta per i timori di una guerra commerciale tra ...

Borse europee chiudono in frenata - a Piazza Affari banche in rosso : Le Borse europee schiacciano il freno in chiusura limitando gran parte dei recuperi registrati all'avvio delle contrattazioni.Le principali piazze del Vecchio continente appaiono contrastate, con ...

Milano positiva - Borse europee contrastate : (Alliance News) - Piazza Affari chiude in positivo la seconda seduta di settimana, dopo una giornata priva di importanti notizie economiche. Dall'