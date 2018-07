Borsa | Milano peggiore Europa amplia calo

Borsa : Milano -2% con banche e Recordati : Milano, 2 LUG - La Borsa di Milano peggiora con il Ftse Mib che cede il 2% a 21.191 punti. Ad appesantire il listino principale il forte calo di Recordati , -15%, , Mediaset , -5%, e le banche.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari cerca di stare sopra i 21.500 punti (2 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari inizia una nuova settimana con pochi dati in agenda. Il Ftse Mib riparte sopra i 21.500 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 04:21:00 GMT)

Borsa : Europa resta rialzo - Milano +1 - 16% : ANSA, - Milano, 29 GIU - Le Borse europee si confermano in rialzo a metà seduta in una giornata che si è aperta con l'accordo sui migranti al Consiglio europeo. Parigi sale dell'1,36%, Francoforte ...

Vicino alla Borsa di Milano c'è una 'miniera' di bitcoin : Criptomining ha aperto una mining farm per estrarre bitcoin e altre criptovalute nel centro di Milano. Come si articola l'investimento

Vicino alla Borsa di Milano c’è una “miniera” di bitcoin : I computer di Criptomining Una “miniera” di bitcoin nel centro di Milano. Esiste e ha un nome: Criptomining. Assuefatti all’idea che per produrre criptovalute bisogna emigrare nei paesi dell’Europa dell’est, dove l’energia costa molto meno che in Italia, fa un certo effetto scoprire non solo che si può fare la stessa cosa nel Belpaese, ma che addirittura che si può fare nel centro di Milano. A poche centinaia di metri da piazza ...

Borsa : Milano apre in calo dello 0 - 59% : ANSA, - Milano, 28 GIU - Apertura in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in flessione dello 0,59% a 21.430 punti.

Borsa Milano chiude in rialzo - +0 - 65% - : ANSA, - Milano, 27 GIU - Chiusura positiva per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,65% a 21.557 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

