Borsa Milano in apertura cede l'1%

Apre in calo Piazza Affari, a. l'indice Ftse Mib segna il -1% in avvio di contrattazioni. In ribasso tutte le Borse europee per i timori sul futuro del governo tedesco e l'avvicinarsi dei dazi Usa su acciaio e alluminio. Francoforte apre a -1,28%, Parigi -1,11%,Londra -0,69%,Madrid -1%.(Di lunedì 2 luglio 2018)