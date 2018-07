Bologna | ufficiale Masina al Watford | Sarò fiero bolognese in terra straniera

Roma - ufficiale Mirante : al Bologna 4 milioni : Roma - Poco dopo l'ufficialità del passaggio di Skorupski al Bologna, la Roma ha annunciato l'ingaggio di Antonio Mirante proprio dai rossoblù per 4 milioni di euro. Il portiere stabiese ha firmato un ...

Calciomercato Bologna - ufficiale l’arrivo di Santander : i dettagli : Federico Santander è un nuovo calciatore del Bologna, in arrivo dall’Fc Copenaghen l’attaccante per Pippo Inzaghi Il Bologna ha ufficializzato l’acquisito a titolo definitivo dall’Fc Copenaghen dell’attaccante Federico Santander che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022. Classe 1991, Santander è il primo paraguayano della storia rossoblù. In 3 stagioni in Danimarca, il giocatore ha segnato 48 gol in ...

Filippo Inzaghi nuovo allenatore del Bologna/ Ora è ufficiale : l’annuncio del club rossoblù : Filippo Inzaghi nuovo allenatore del Bologna, ora è ufficiale: l’annuncio del club rossoblù. Inzaghi prende il posto di Donadoni, altro grande ex Milan(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:53:00 GMT)

Napoli - Verdi è ufficiale : 25 milioni al Bologna : Napoli - Simone Verdi e' un nuovo giocatore del Napoli. Dopo le visite mediche effettuate nella giornata di oggi, il quasi 26enne attaccante ha firmato con i partenopei un contratto di cinque anni. ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : Mbaye blindato : Bologna - La mossa era nell'aria da qualche tempo, ma adesso è ufficiale: il Bologna ha blindato Ibrahima Mbaye. L'esterno ha firmato un contratto a lunga scadenza, fino al 2023, sposando in pieno il ...

Panchina Bologna - ufficiale : esonerato Donadoni - il comunicato : Il Bologna Fc 1909 comunica che Roberto Donadoni non sarà l’allenatore della Prima squadra per la prossima stagione. A Roberto e al suo staff va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con passione e professionalità nel corso delle tre stagioni trascorse sulla Panchina rossoblù. “Considero Donadoni un ottimo allenatore” dichiara il Presidente Joey Saputo, “che ha dato al nostro Club un importante contributo di credibilità. Abbiamo ...

Calciomercato Bologna - ufficiale il primo acquisto per la prossima stagione : Calciomercato Bologna – Il Bologna Fc 1909 comunica di avere tesserato il difensore Mitchell Dijks, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. Dai Paesi Bassi ecco le prime dichiarazioni rossoblù di Mitchell Dijks: “Inizia per me una nuova avventura, sinceramente non vedo l’ora di cominciare e cimentarmi nella Serie A italiana. Per me si tratta di una grande opportunità, posso assicurarvi che darò il massimo e cercherò ...