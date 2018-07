Bitcoin | chi è Satoshi Nakamoto? L’inventore della criptovaluta rivela la sua identità in

Borse - petrolio - Bitcoin : chi vince e chi perde sui mercati nel primo semestre : I?numeri espressi dai mercati finanziari nel primo semestre evidenziano variazioni significative, molte delle quali a doppia cifra. Il flusso di capitali si è spostato massicciamente tra le varie classi di investimento generando vincitori e vinti. Sorprendendo le attese...

Fare shopping con Bitcoin e criptovalute : ecco chi li accetta : Una delle critiche ricorrenti alle criptovalute è che nessuna di loro è facilmente utilizzabile come moneta di scambio per gli acquisti quotidiani. Ma le cose stanno cambiano e malgrado un oscuro panorama normativo sempre più commercianti accettano valuta digitale. Secondo i dati di BitPay, fornitore globale leader nei servizi di pagamento in criptovaluta, nel 2017 il volume delle transazioni in bitcoin attraverso la piattaforma sarebbe ...

Bitcoin - rischio disastro ambientale : Il Bitcoin e le criptovalute rischiano di creare un 'disastro ambientale'. A lanciare l'allarme è la Banca dei Regolamenti Internazionali, la banca...

Durerà più il Bitcoin o il Bull Market? Chiedete a JPMorgan : E soprattutto non eccessivamente traumatico: la Fed, dice, continuerà con i rialzi e a un certo momento "questa stretta rallenterà l'economia USA", ma questo non produrrà una crisi quanto "una ...

Come dichiarare i Bitcoin nella dichiarazione dei redditi : La tassazione scatterà solo in caso di possesso di un quantitativo superiore a circa 50mila euro e con un'aliquota fissata la 26%

Dichiarazione dei redditi - arrivano i Bitcoin/ Ecco come denunciare la criptovaluta : Dichiarazione dei redditi, arrivano i Bitcoin, Ecco come denunciare la cripto valuta: l’Agenzia delle entrate fa chiarezza dividendo il ramo di impresa da quello dei privati(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 13:38:00 GMT)

Il Bitcoin entra nella dichiarazione dei redditi : ecco come vengono tassati i guadagni : Novità in tema Bitcoin: i possessori di criptovalute dovranno inserire le valute virtuali all'interno del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. Con la risposta fornita a un'istanza di ...

Il Bitcoin finisce nel quadro RW della dichiarazione dei Redditi : Se è vero che le #criptovalute sono state recentemente al centro del dibattito pubblico, non poteva mancare una presa di posizione al riguardo [VIDEO] da parte dell' # agenzia delle entrate . ...