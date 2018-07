Bellinzona. Due operai italiani muoiono in un cantiere della A2 : schiacciati da un cassero : Le due vittime sono un 36enne soggiornante in Riviera e un 25enne soggiornante nel Bellinzonese. Sono rimasti vittima di un grave infortunio sul lavoro a Camorino, presso il cantiere sull'A2 per la posa di ripari fonici.Continua a leggere