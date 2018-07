Beautiful | addio Caroline? LINSEY GODFREY passa ad un’altra soap!!!

tvsoap

: Addio Caroline? I segnali sembrano inequivocabili... #Beautiful #Anticipazioni #PuntateAmericane - redazionetvsoap : Addio Caroline? I segnali sembrano inequivocabili... #Beautiful #Anticipazioni #PuntateAmericane -

(Di lunedì 2 luglio 2018) I rumor si rincorrono da molte settimane ma, nonostante non ci sia al momento una conferma ufficiale della produzione, sembra proprio che, ovveroSpencer in, sia stata ingaggiata da un’altra soap opera: Days Of Our Lives. Quest’ultima produzione, una volta nota in Italia con il titolo Il tempo della nostra vita, negli Stati Uniti continua ad andare in onda sul canale NBC e, con i suoi 53 anni di storia (debuttò in tv nel lontano 1965), è la seconda soap opera più longeva tra quelle attualmente in onda negli Stati Uniti, dopo General Hospital (che va in onda su ABC dal 1963). Sebbene per ora nessun comunicato annunci l’ingresso dellanel cast, diversi sono gli indizi inequivocabili: l’attrice, sui social, ha infatti iniziato a seguire gli account ufficiali della soap, nonché quelli di alcuni colleghi e del capo ...