Basket | Gallinari | io legato all' Azzurro

Basket - Danilo Gallinari scrive a Petrucci : “Nessuno metta in dubbio il mio amore per la maglia azzurra” : Continua senza sosta il botta e risposta tra Danilo Gallinari e Meo Sacchetti. Dopo le ultime esternazioni del tecnico azzurro, il giocatore dei Los Angeles Clippers ha prima replicato con un’intervista sulla Gazzetta dello Sport e soprattutto poco fa sui suoi social è comparsa una lettera diretta al Presidente della FIP Gianni Petrucci. Una presa di posizione molto chiara da parte di Gallinari. Queste le sue parole: Caro Presidente dr. ...

Basket - Danilo Gallinari tuona contro coach Sacchetti e non ha tutti i torti… : Danilo Gallinari furente contro Sacchetti dopo alcune dichiarazioni pesanti del coach della Nazionale italiana nei suoi confronti Danilo Gallinari non ci sta e sbotta contro il coach della Nazionale Sacchetti (reo d’aver rilasciato un’intervista non proprio conciliante), riferendosi però educatamente ed elegantemente al suo interlocutore, il presidente della federazione italiana Petrucci. “Caro Presidente dr. Gianni ...

Basket - botta e risposta Gallinari-Sacchetti. Il CT : “Trovata chiusura totale”. Il giocatore smentisce : “Voglio giocare con l’Italia” : Lo spogliatoio in casa Italia si è infiammato ieri sera dopo la conferenza stampa di Groningen che precede la sfida all’Olanda, match valido per le qualificazioni ai Mondali 2019 di Basket (in programma oggi pomeriggio, ore 18.00). Il CT Meo Sacchetti ha infatti parlato di Danilo Gallinari e della mancata disponibilità per la Nazionale. L’allenatore ha così smentito le dichiarazioni rilasciate dal giocatore pochi giorni fa, quando ...

Basket Nba - Gallinari 'LeBron ai Lakers Sbaglierebbe sponda' : ROMA - 'E' difficile capire cosa farà LeBron. Mi dispiacerebbe per lui se dovesse andare ai Lakers, perché sceglierebbe la sponda sbagliata della città'. Danilo Gallinari commenta così le voci di ...

Basket - Gallinari vuole la Nazionale ma c’è un intoppo non da poco : Danilo Gallinari e la Nazionale, una querelle destinata a durare sino al mese di settembre quando ci saranno le nuove convocazioni di Sacchetti Danilo Gallinari è ancora alle prese con il problema alla mano che ha pesantemente condizionato la sua annata ai Clippers. Il cestista azzurro vorrebbe tornare in Nazionale, ma la sua franchigia si oppone, come rivelato alla Gazzetta dello sport: “Purtroppo dovrò saltare queste due gare con ...