Basket | Danilo Gallinari tuona contro coach Sacchetti e non ha tutti i torti…

(Di lunedì 2 luglio 2018)furentedopo alcune dichiarazioni pesanti deldella Nazionale italiana nei suoi confrontinon ci sta e sbottaildella Nazionale(reo d’aver rilasciato un’intervista non proprio conciliante), riferendosi però educatamente ed elegantemente al suo interlocutore, il presidente della federazione italiana Petrucci. “Caro Presidente dr. Gianni Petrucci, mi spiace enormemente leggere le parole e sentire in Conferenza Stampa le affermazioni dell’attuale Allenatore della Nazionale quando dice ‘pensavo ci tenesse alla maglia Azzurra’. Probabilmente lui non sa e non conosce la mia storia ed il mio rapporto con la Nazionale. Lei sa perfettamente che non ho mai e ripeto mai rinunciato alla Nazionale per motivi che non fossero legati ad infortuni o problemi fisici. Lei sa perfettamente che ...