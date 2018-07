Basket | Danilo Gallinari scrive a Petrucci | “Nessuno metta in dubbio il mio amore per la

oasport

(Di lunedì 2 luglio 2018) Continua senza sosta il botta e risposta trae Meo Sacchetti. Dopo le ultime esternazioni del tecnico azzurro, il giocatore dei Los Angeles Clippers ha prima replicato con un’intervista sulla Gazzetta dello Sport e soprattutto poco fa sui suoi social è comparsa una lettera diretta al Presidente della FIP Gianni. Una presa di posizione molto chiara da parte di. Queste le sue parole: Caro Presidente dr. Gianni, mi spiace enormemente leggere le parole e sentire in Conferenza Stampa le affermazioni dell’attuale Allenatore della Nazionale quando dice “pensavo ci tenesse alla maglia Azzurra”. Probabilmente lui non sa e non conosce la mia storia ed il mio rapporto con la Nazionale. Lei sa perfettamente che non ho mai e ripeto mai rinunciato alla Nazionale per motivi che non fossero legati ad infortuni o problemi fisici. Lei sa perfettamente ...