Barbara d' Urso e Alberto Mezzetti stanno insieme? La prova in un video | il pranzo

Barbara D'Urso e Alberto Mezzetti del Grande Fratello si frequentano : ecco le prove sui social : Era nato tutto per gioco, da una battuta, almeno così sembrava, ma Barbara D'Urso e Alberto Mezzetti, concorrente 34enne nip dell'ultima edizione del Grande Fratello, pare si stiano...

Barbara D’Urso e il primo ciak de La dottoressa Giò : il backstage : Il 2 luglio 2018 era una data cerchiata in rosso sul calendario personale di Barbara D’Urso perché, dopo vent’anni, è il giorno in cui Carmelita ha finalmente ripreso i panni del suo personaggio di finzione più amato in assoluto, la celeberrima dottoressa Giò. Le riprese della nuova, annunciatissima, stagione della storica fiction partono infatti proprio oggi e la 61enne Barbara non ha mancato di regalare ai suoi fan un video ...

La vita in diretta : Tiberio Timperi e la sfida con Barbara D’Urso : Tiberio Timperi a La vita in diretta pronto a sfidare Barbara D’Urso La vita in diretta tornerà in onda da lunedì 10 settembre sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Tiberio Timperi prenderà il posto di Marco Liorni, relegato ad una nuova trasmissione, ItaliaSì, che andrà a sostituire Il Sabato Italiano condotto da Eleonora Daniele su Rai1 nella scorsa stagione televisiva. Ad affiancare il giornalista e storico volto di ...

Domenica In - Mara Venier teme la concorrenza dell'amica Barbara D'Urso : Nel corso della presentazione per i nuovi palinsesti Rai per la stagione 2018/2019, avvenuta mercoledì 27 giugno con anche la presenza del direttore generale Mario Orfeo, è stata confermata l’indiscrezione che girava da tempo: Mara Venier fara' il suo ritorno in Rai e lo fara' dalla porta d’ingresso principale, visto che sara' al timone di Domenica In. Tutta la prima parte del contenitore Domenicale sara' affidato alla sua esperienza, mentre la ...

Mara Venier sfida Barbara D'Urso : 'Domenica In? Mi farà un mazzo tanto - ma gliela farò sudare' : 'Il primo amore non si scorda mai'. E così Mara Venier alla fine non ce l'ha fatta a dire di no ed è tornata a casa, alla sua Domenica In dopo 4 anni di lontananza, di risate a Mediaset. LEGGI ANCHE --...