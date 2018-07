Banda del buco in azione alle Poste centrali di Napoli | in 4 sbucano dal pavimento e

Colpo Banda del buco a Poste Napoli : ANSA, - Napoli, 2 LUG - banda del buco in azione, poco fa, nelle Poste centrali di Napoli in piazza Matteotti. I malviventi, almeno quattro, armati, che indossavano tute bianche e passamontagna, sono ...

Barbe padane - Bandane e vichinghi : il popolo della Lega si raduna a Pontida : Il blu adottato dalla Lega al governo domina il palco di Pontida dove si tiene il primo raduno del Carroccio al governo. Ma il tradizionale verde Lega resiste, soprattutto tra i vecchi militanti che indossano le bandane (quelle in voga all'epoca di Bossi), i braccialetti o i...

I 25 anni della Bandabardò nella nuova versione di Beppeanna con Consoli - Silvestri - Gazzè e gli altri : La nuova versione di Beppeanna sarà disponibile dal 29 giugno. Questo il modo con il quale il collettivo fiorentino ha deciso di festeggiare i primi 25 anni di carriera. Il brano prenderà il titolo di Se mi rilasso collasso ed è stato inciso con la collaborazione di Carmen Consoli, Stefano Bollani, Caparezza, Max Gazzè e Daniele Silvestri. La produzione è invece affidata a Daniele Tortora e Simone de Filippis. Le celebrazioni per i 25 anni ...

Roma - sgominata la Banda del "jammer" - razziavano abitazioni - gioiellerie e bancomat : Operazione "Irriducibili" dei carabinieri: nove le misure cautelari nella Capitale. Arresti anche a Pescara e Forlimpopoli

Roma - sgominata la "Banda del jammer" : 9.53 I Carabinieri della compagnia Roma centro stanno eseguendo un'operazione contro contro una banda attiva in tutta Italia e specializzata in furti in abitazioni, gioiellerie e tabaccherie con la tecnica del "buco". In esecuzione 9 misure cautelari nei confronti di 8 italiani e un tunisino. Usavano potentissimi jammer a 12 frequenze in grado di disabilitare gli apparati telefonici, radio, nonché le telecamere di sorveglianza. La banda era ...

Roma - presa Banda del jammer - 9 arresti : i furti anche in casa di un pensionato che aveva sotto il materasso 220mila euro : Sono considerati responsabili di furti in abitazioni, gioiellerie e sportelli Atm bancomat in tutto il Centro Italia: al termine di un'indagine, denominata 'Irriducibili', i carabinieri della ...

Banda ultralarga - reti 5G e Internet gratis sono le priorità del governo - secondo Luigi Di Maio : Banda ultralarga e 5G tra le priorità del governo, che non condivide le recenti direttive UE su link e diritti d'autore e punta a fornire Internet gratuito a tutti. L'articolo Banda ultralarga, reti 5G e Internet gratis sono le priorità del governo, secondo Luigi Di Maio proviene da TuttoAndroid.

Ragusa - Banda delle spaccate : altri 3 arresti : La Polizia di Stato cattura altri tre membri della “banda delle spaccate”. Ricostruita la “spaccata” ai danni di una gioielleria di Pozzallo.

Migranti nei lager. Sgominata la Banda dell'accoglienza : Ci sono i Migranti, vittime due volte, e chi lucrava su di loro incassando fiumi di denaro per occuparsene e che invece gli riservava un trattamento disumano, costringendoli a vivere ammassati in veri ...

Gli «specialisti» delle auto di lusso : sgominata Banda di ladri - 29 arresti : La banda dei romeni, tutti un po' parenti tra di loro, era specializzata in furti aggravati ai danni di concessionarie e rivenditori di autoveicoli, ditte e negozi di telefonia. Non solo: sapevano ...

Milano - sgominata Banda di ladri di auto di lusso : in 29 nella rete dei carabinieri. Il furto dei suv nel video della sorveglianza : I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza nei confronti di 28 cittadini romeni ed uno ceco, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati ai danni di concessionarie e rivenditori di autoveicoli, ditte e negozi di telefonia, nonché di ricettazione della ...

Stadio della Roma e gli affari "der Gnappa" legato alla Banda della Magliana : L'inchiesta sullo Stadio della Roma, il sistema Parnasi e i politici corrotti? Ha tutto inizio da er Gnappa della banda della Magliana. Una specie di maledizione che ormai da oltre...

“Le hanno prese”. Arrestata la Banda delle rom. Centinaia i passeggeri colpiti : ecco come agivano : Sono tornate in azione, ma sono state subito bloccate e arrestate dagli agenti della polizia ferroviaria di Milano due delle componenti della banda formata da rom che agiva all’interno della stazione centrale di Milano. Il gruppo delle giovani, soprannominato la banda delle bosniache, è stata prese in flagranza di reato ed era specializzata in furti con destrezza. L’ultimo episodio è accaduto in Stazione Centrale a Milano dove ...

Irruzione all'Eurospin - Banda di professionisti fa saltare la cassaforte del discount : MONTEGIORGIO Ad agire sono stati certamente dei professionisti. In pochissimi minuti sono entrati, hanno fatto saltare la cassaforte, preso quello che c'era dentro e si sono volatilizzati. E' accaduto ...