Banca MPS scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

Azioni MPS e ipotesi fusione con Banco BPM - UBI o BPER Banca : stimolo per tradare nel lungo termine? : Il nuovo esecutivo a guida Conte e con Tria ministro dell'Economia ha intenzione di rispettare i patti siglati dal precedente governo e dall'Europa su Monte dei Paschi. Il responsabile del Tesoro ha ...

Seduta euforica per Banca MPS : Protagonista l' istituto di Rocca Salimbeni , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,21%. L'andamento di Monte Paschi nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza ...

Mps : Fisac - a conferenza organizzazione focus su situazione Banca : Roma, 27 mag. (AdnKronos) - Si è chiusa ieri, a Chianciano Terme, la XI° conferenza di organizzazione nazionale della Fisac Cgil della banca e del gruppo Monte dei Paschi di Siena. Una 'tre giorni' che ha visto la presenza di circa 130 delegati provenienti da tutte le realtà della banca e del gruppo

Mps : Fisac - a conferenza organizzazione focus su situazione Banca : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Si è chiusa ieri, a Chianciano Terme, la XI° conferenza di organizzazione nazionale della Fisac Cgil della banca e del gruppo Monte dei Paschi di Siena. Una ‘tre giorni’ che ha visto la presenza di circa 130 delegati provenienti da tutte le realtà della banca e del gruppo bancario. L’occasione, si legge in una nota della Fisac, ha permesso di sviluppare una approfondita riflessione sulla ...

Mps : Fisac - a conferenza organizzazione focus su situazione Banca : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Si è chiusa ieri, a Chianciano Terme, la XI° conferenza di organizzazione nazionale della Fisac Cgil della banca e del gruppo Monte dei Paschi di Siena. Una ‘tre giorni’ che ha visto la presenza di circa 130 delegati provenienti da tutte le realtà della banca e del gruppo bancario. L’occasione, si legge in una nota della Fisac, ha permesso di sviluppare una approfondita riflessione sulla ...

Governo - spread sfonda il muro dei 200 punti. A Piazza Affari soffrono i titoli dei Bancari : Mps maglia nera : Lo spread fra Btp e Bund è tornato sopra quota 200 punti base, toccando i 201,2, per poi ripiegare attorno ai 198. Si tratta dei massimi da giugno scorso, un picco raggiunto anche nella giornata di giovedì. Il rendimento del titolo decennale italiano ha toccato il 2,46% nel giorno in cui il premier incaricato Giuseppe Conte potrebbe tornare al Quirinale per presentare la lista dei suoi ministri al presidente della Repubblica, Sergio ...

Banca MPS senza scampo a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per l' istituto di Rocca Salimbeni , che passa di mano in perdita del 2,17%. La tendenza ad una settimana di Monte Paschi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale ...

Mps - nuove perdite in borsa. Borghi ripete : la Banca deve restare pubblica : Altra mattinata difficile in borsa per il Monte Paschi di Siena, dopo il botta e risposta tra Borghi e Padoan. L'economista della Lega: non mi pento di quanto detto. Mps rimanga pubblica. Spread a 160 ...

Pesante sul mercato Banca MPS : Aggressivo avvitamento per l' istituto di Rocca Salimbeni , che tratta in perdita del 2,84% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Monte Paschi evidenzia un ...

MPS in rosso. Bozza M5S-Lega : ridefinire gli obiettivi della Banca : In apnea il titolo MPS a Piazza Affari, tornato a trattare dopo una sospensione per eccesso di ribasso . A scatenare le vendite la notizia che nel contratto di Governo tra M5S e Lega vi siano dei ...

Piazza Affari : senza freni Banca MPS : Grande giornata per l' istituto di Rocca Salimbeni , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,31%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Banca MPS : Effervescente l' istituto di Rocca Salimbeni , che scambia con una performance decisamente positiva del 9,49%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Buone notizie per Banca MPS : ritorno all’utile : L’istituto Banca Mps torna all’utile. La Banca senese chiude infatti il primo trimestre in positivo di 188 milioni, contro la

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - la stima Csc sui salvataggi Bancari (oggi - 23 aprile) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa scende sotto quota 2,7 euro ad azione. Le stime del Csc sui salvataggi bancari. Ultime notizie live di oggi 23 aprile 2018(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 14:19:00 GMT)