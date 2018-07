Bambino di 11 anni annega in un fiume del Bolognese

Bologna - Bambino di 11 anni annega nel Reno/ Ultime notizie : faceva il bagno in una zona vietata del fiume : Bologna, bambino di 11 anni annega nel Reno: faceva il bagno in una zona vietata del fiume con due amici, che sono riusciti a risalire. Le Ultime notizie sulla tragedia(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 20:17:00 GMT)

Bambino di 8 anni disegna le figurine dei giocatori perché non ha i soldi per comprarle. E la Panini lo premia : Ce l’ho. Ce l’ho. Ce l’ho. Di solito succedeva così, poi ne mancava sempre una. Bustine strappate, mezzi busti di uomini con magliette colorate incollate storte e fuori dai bordi o precisissime, doppioni scambiati o regalati e pezzi così rari da diventare quasi leggendari. La costante comune nell’infanzia di tantissimi bambini è stato l’album delle figurine Panini. Per tantissimi ma non per il piccolo Pedro, un Bambino brasiliano di 8 anni. ...

Torre Annunziata - Spari nel rione Provolera : ferito ad un occhio un Bambino di otto anni : Stava giocando fuori alla sua abitazione, quando è stato raggiunto da un proiettile vagante ad un occhio. E'accaduto giovedì sera in vico Forno, une delle tante viuzze del quartiere Provolera. Un ...

Bambino di 6 anni trova una pistola abbandonata e spara : Inoltre Ikea ha una politica no alle armi nei nostri negozi per prevenire questo tipo di situazioni.Non appena ci siamo accorti di quanto stava accadendo i colleghi hanno intrapreso le misure ...

"Mi piacciono gli uomini". Questa frase sarebbe costata la vita a un Bambino di 10 anni : Anthony Avalos, 10 anni, è morto lo scorso 21 giugno in un ospedale del nord della contea di Los Angeles, dopo esser stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso perché ritrovato privo di sensi nella sua abitazione. Sul corpo, come scrive il Los Angeles Times, segni di bruciature di sigaretta e ferite alla testa. Heather Barron, madre del ragazzo, aveva detto che era stata una caduta accidentale a procurargliele, ma, secondo la ...

Incidente vicino al centro commerciale “Porte di Catania” : grave un Bambino di 11 anni : L'Incidente stradale domenica pomeriggio in prossimità della rotonda del centro commerciale “Porte di Catania”. Secondo una prima ricostruzione, due auto si sono scontrate frontalmente e quattro persone sono rimaste ferite. Il più grave è un ragazzino di undici anni attualmente ricoverato in prognosi riservata.Continua a leggere

Non va in bagno per spegnere i videogames/ Bambino di 10 anni operato per grave dilatazione dell'intestino : Non va in bagno per non staccarsi dai videogiochi, Bambino di 10 anni operato per grave problema all’intestino. E' accaduto in Gran Bretagna, come testimoniato da una pediatra(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 00:23:00 GMT)

Fa il bagno in un laghetto - muore Bambino di 12 anni : Pisa, 21 giu. - , AdnKronos, - Un bambino cinese di 12 anni è morto oggi annegato nel laghetto di Roffia, nel comune di San Miniato , Pisa, . Stava facendo il bagno, secondo quando si è appreso, con ...

Un Bambino di 8 anni ha attraversato l'Africa ed è sbarcato a Pozzallo : Era tra 509 migranti sbarcati la notte del 20 giugno a Pozzallo a bordo della nave "Diciotti" della Guardia Costiera. Eritreo, atteggiamento "da ragazzo", ma con addosso lo sguardo e lo spavento di un bambino rimasto solo in mezzo all'inferno. A raccontare la vicenda di un piccolo di otto anni arrivato il 19 giugno in Sicilia è l'operatrice di Intersos Lucilla Garufi:"Ci ha raccontato di avere viaggiato da solo. Ha attraversato mezzo ...