Balalaika | polemica su Ilary Blasi | lei assente | fa un collegamento dubbio Ma il marito

(Di lunedì 2 luglio 2018) “Dov’è?“, è la domanda che si sono posti i telespettatori, e lo stesso Nicola Savino, nella puntata diin onda il 30 giugno. Un tentativo di risposta è arrivato dopo qualche minuto attraverso un filmato inviato dalla conduttrice romana: “Ciao Nicola, mi dispiace di non essere lì con voi questa sera. Mi raccomando, fai come ti ho detto così vai tranquillo, ok? Non ti allargare perché domani sarò lì in studio.“ Tutto chiaro? Neanche per sogno. In pochi minuti esplode laper la “presa in giro” nei confronti del pubblico. Alle spalle dellacompare lo sfondo dei Wind Summer Festival e si lascia dunque intendere che la sua assenza sia dovuta all’altro impegno sulla stessa rete. Peccato che le registrazioni delle quattro puntate della trasmissione musicale si siano svolte a Piazza del Popolo dal 22 al 25 giugno scorso. Si ...