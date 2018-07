Balalaika | anticipazioni ed ospiti del 3 luglio

superguidatv

(Di lunedì 2 luglio 2018) Martedì 3alle ore 22.00 su Canale 5, al termine della sfida valida per gli ottavi di finale “Colombia-Inghilterra”, nuovo appuntamento con la trasmissione sportiva di Mediaset– Verso la finale. Alla conduzione, come al solito, il duo Ilary Blasi e Nicola Savino, con la partecipazione straordinaria della Gialappa’s Band. Vediamo tutte lee glieddel 3Immagini di tutti match disputati in giornata, commenti a caldo del dopo gara, collegamenti live dalla Russia. E ancora, interviste esclusive, analisi, curiosità e ultimissime sul torneo più affascinante del pianeta. Tutto in uno spirito di grande festa, in cui non mancheranno momenti comici e divertenti rubriche. Focus particolare della trasmissione, nella puntata 3, saranno gli ottavi di finale Colombia vs Inghilterra delle ore 20.00 e di ...