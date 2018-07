Bacio rivelatore | lo dice la scienza | come capire se si ama o è tutto finito

Zayn e Gigi Hadid di nuovo insieme - il Bacio rivelatore : L’annuncio della loro rottura a metà marzo aveva gettato nello sconforto milioni di fan, ma ora Zayn e Gigi Hadid sembrano aver fatto marcia indietro. Il cantante e la modella sono stati infatti paparazzati a New York intenti a baciarsi: che sia un nuovo inizio per loro? Quel che è certo è che l’ex One Direction, immortalato con il nuovo look testa rasata e tatuata, non riesce a stare lontano dalla sua Gigi, cui pare abbia dedicato ...